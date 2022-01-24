Гороскоп на 25 января: чьи финансовые дела пойдут вверх

Хвастаться собственными достижениями и успехами опасно. Вы испугаете удачу. Фото: pixabay.com

25 января берегитесь ревности своих любимых. Не шутите с огнем. Из ничего может разгореться большой скандал. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не давайте свободы своим амбициям, – говорит астролог. – Слишком самоуверенные будут попадать в неловкое положение. Хвастаться собственными достижениями и успехами опасно. Вы испугаете удачу. Трудный день для руководителей. Подчиненные будут вести себя глупо, не будут спешить выполнять приказы. Большинство дел придется переделывать дважды. Берегите свою нервную систему. Ваш гнев не изменит ситуации к лучшему. Следует переждать сложный период. Финансовые дела Раков, Львов, Скорпионов и Рыб рвутся вверх".

Овен

Не принимайте приглашения на новую работу. Заработки не оправдают надежд. Не берите кредиты. Возвратить их вовремя будет сложно.

Телец

Утерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы. Отнеситесь к этому по-философски.

Близнецы

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но критичного дефицита средств не будет. Продумайте финансовую политику на месяц вперед.

Рак

Дела будут идти нормально. Принимайте взвешенные решения по распределению наличных. Не отказывайтесь от служебных поездок. Они будут прибыльными.

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Лев

День рискованного бизнеса. Можно многое выиграть. Но и проиграть солидную сумму тоже можно. Не упускайте способности рационально мыслить.

Дева

Рассчитывайте на минимальную прибыль. Срочные расходы поглощают весь заработок. Своевременно возвращайте долги и оплачивайте коммунальные услуги.

Весы

При необходимости воспользуйтесь своим финансовым запасом. Не занимайте у людей денег. Начинать ремонтные работы не время.

Скорпион

Достаточно прибыльный день. Не торопитесь тратить заработанное. Удачных вкладов внести не удастся. Не изменяйте основное направление работы.

Стрелец

Возвратитесь к рассмотрению давних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя погашайте задолженность.

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Козерог

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы будут поглощать всю прибыль. При случае воспользуйтесь финансовой поддержкой близких.

Водолей

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Следите за кошельком. Отложите покупку электрического оборудования. Оно не будет долго служить.

Рыбы

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. К концу рабочего дня ситуация может кардинально измениться.

В течение недели с 24 по 30 января не хвастайтесь успехами. Друзьям вряд ли будет везти, поэтому почувствуют зависть и угнетение.