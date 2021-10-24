Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент

Следите за изменениями на рынке и не спешите вкладывать куда-то свои сбережения. Фото: pixabay.com

25 октября окружение не оставит вас один на один с проблемой. Рядом будут надежные друзья. Важно вовремя попросить о помощи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Самое время проверить теорию практикой, - говорит астролог. - В этот день легко удастся найти недостатки в новых проектах. Вдохновение придет к изобретателям. Выходите из дома на работу или на встречу заранее. Могут случаться задержки в пути из-за транспорта. Не следует искать романтических приключений. Легче потерять, чем приобрести. Позаботьтесь об укреплении существующих отношений. Переломный момент наступит в жизни Овнов, Весов и Рыб. Следите за изменениями на рынке и не спешите вкладывать куда-то свои сбережения. Звезды способствуют вашему карьерному росту и новым победам".

Овен

Уровень заработка снижается. Не стоит покупать товары в рассрочку. Погасить кредит будет сложно.

Телец

Совершите все необходимые покупки и выплаты после обеденного перерыва. Утром с деньгами не будет везти.

Близнецы

Существенных изменений в сфере финансов не предвидится. Не теряйте здравого практицизма. Часть прибыли стоит сэкономить.

Рак

Вовремя будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать вас в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует.

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Лев

Деньги будут быстро исчезать из кармана. Отложите начало ремонтных работ. Они продлятся долго и будут стоить неоправданно дорого.

Дева

Будут поступать небольшие прибыли. Они помогут вам обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженностей.

Весы

Увеличивается список срочных выплат. Сумейте по-хозяйски распорядиться имеющейся суммой. Не стоит без определенной цели гулять по магазинам.

Скорпион

В вашем кармане ограничена сумма. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников. Отложите приобретение товаров для дома.

Стрелец

Прибыльной обещает быть вторая половина дня. Перенесите вынесения решений по финансовым вопросам на вечер.

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Козерог

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

Водолей

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте участия в авантюрных проектах. В результате вы можете недосчитаться части своих денег.

Рыбы

Деньги будут поступать вовремя. Но независимо от размера дохода будет ощущаться нехватка средств. Большие суммы будут расходоваться на нужды семьи.

Неделя с 25 по 31 октября многим напомнит американские горки. Трудно будет предсказать, как пойдут дела через час.