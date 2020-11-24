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среда, 25 ноября 2020 07:00

Гороскоп на 25 ноября: почему этот день такой особый

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Гороскоп на 25 ноября: почему этот день такой особый
Будут осуществляться мечты, любимые начнут отвечать вам взаимностью. Можно ожидать предложение руки и сердца. Фото: pixabay.com

25 ноября стоит переходить на новый уровень отношений с любимыми. Интимная близость принесет массу ярких впечатлений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день станет особенным для многих, - говорит астролог. - Будут осуществляться мечты, любимые начнут отвечать вам взаимностью. Можно ожидать предложение руки и сердца. Только вспыльчивость будет подводить людей. Поспешные выводы окажутся ошибочными. Действовать сгоряча опасно. В этот день можно сломать и вещи, и отношения. Не стоит нанимать рабочих. Они не будут проявлять усердия, могут повредить оборудование. Трудно будут восприниматься изменение погодных условий. Ухудшается эпидемическая ситуация. Поддержите свой иммунитет. Избегайте толпы. Лучше этот день провести дома".

Овен

Сведите к необходимому минимуму финансовые операции. Большинство из них принесут убытки. Не привлекайте к своему бизнесу чужие средства. Продажа недвижимости будет невыгодной для вас.

Телец

Поступят незначительные прибыли. Их размер будет намного меньше ожидаемого. Не одалживайте знакомым свои вещи. Они вернутся поврежденными.

Близнецы

Не самый лучший день для улучшения материального положения. Но он будет более результативный предыдущих. Следите за качеством купленных товаров. Отложите покупку одежды.

Рак

Увеличение доходов качественно не повлияет на вашу экономику. Заработанных денег едва хватает на покрытие расходов. Не гонитесь за сверхприбылями.

Лев

Не следует менять основного направления деятельности. Новые финансовые проекты будут убыточными. Прибыли не будут покрывать расходов. Придется обращаться к сбережениям.

Дева

Существенного увеличения доходов не ожидается. Самостоятельно найти выход из затруднительного положения не удастся. На помощь придут финансовые партнеры. Воспользуйтесь их советами.

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Весы

Заметного пополнения бюджета не будет. Оформляйте финансовые поручения. Займитесь решением имущественных вопросов. Не стоит покупать электронику и средства связи.

Скорпион

Статьи доходов и расходов будут хорошо сбалансированы. Покупать приятные мелочи не время. Не жалейте денег на нужды детей.

Стрелец

Расширяйте свою финансовую деятельность. Вы можете выйти на новый уровень материального обеспечения. Можно занимать людям деньги.

Козерог

Денег хватает на оплату текущих счетов. Увеличиваются расходы на транспорт. Выигрышей и премиальных не ожидается. Не покупайте товары в кредит.

Водолей

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Возможно повреждение части товара. Не оставляйте без присмотра свой транспорт.

Рыбы

Договоренности по финансовым вопросам совершите во второй половине рабочего дня. Активно пользуйтесь услугами банков. Выбирайте безналичную форму расчета.

Через месяц 21 декабря берет свое начало Эра воздуха. Она приходит на смену Эри Земли. Хорошо будут чувствовать себя люди, которые умеют быстро реагировать на внешние изменения, не держатся за прошлое, а с легкостью воспринимают все новое.

Автор: Gazeta.ua
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