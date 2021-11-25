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четверг, 25 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 25 ноября: какие знаки зодиака легче всего вывести из себя

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Гороскоп на 25 ноября: какие знаки зодиака легче всего вывести из себя
Сражайтесь за правду. Преодолейте преграды. Фото: pixabay.com

25 ноября ждите приятных новостей и встреч. Удастся познакомиться с человеком, который станет надежным другом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг обостряется чувство справедливости, – говорит астролог. – Сражайтесь за правду. Преодолейте преграды. Молодые и талантливые смогут пробить себе дорогу. Но не следует разрушать созданного до вас. Без особых причин может нахлынуть ностальгическое настроение. Просмотрите старые фото. Позвоните старым знакомым. Вспомните вместе с близкими лучшие страницы истории семьи. Контролируйте свои эмоции. Овнов, Козерогов и Скорпионов легче всего вывести из себя. В этот день вам лучше сохранять спокойствие и игнорировать сплетни".

Овен

Не следует позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критично к советам. Одалживать людям деньги не следует.

Телец

Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки.

Близнецы

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Рак

Большинство заработанного пойдет на погашение неотложных счетов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги.

Лев

Старайтесь не допустить больших потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день не будет сопровождать вас.

Дева

Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам. Не покупайте бытовую технику.

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Весы

Вам не хватит здорового практицизма. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность будет обманчивой.

Скорпион

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Правильно направленная финансовая политика в скором времени принесет хорошие доходы.

Стрелец

Родные будут нуждаться в материальной поддержке. Нагрузка на ваш кошелек возрастет. Дополнительной прибыли не ожидается.

Козерог

Из-за халатности партнеров по бизнесу избавитесь от дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальную независимость.

Водолей

Будут беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство будет сковывать деловую активность. Близкие вас поддержат.

Рыбы

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Смена места работы в этот день приведет к улучшению материального положения.

Неделя с 22 по 28 ноября будет спокойной и плодотворной. С оптимизмом смотрите в будущее.

Автор: Gazeta.ua
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