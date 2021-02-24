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четверг, 25 февраля 2021 07:00

Гороскоп на 25 февраля: чего категорически нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 25 февраля: чего категорически нельзя делать в этот день
Свидание будут неудачными. Категорически нельзя менять партнера, искать приключений на стороне, начинать служебный роман. Фото: pixabay.com

25 февраля меньше говорите, больше делайте что-то полезное руками. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Самое время проверить теорию практикой, - говорит астрологиня. - В этот день легко будут увидить недостатки в новых проектах. Не вступайте в споры. Истина таким образом не родится. А время будет упущено. Выходите из дома по делам заблаговременно. Будут случаться задержки в пути из-за транспорта. Романтических приключений искать не следует. Свидание будут неудачными. Категорически нельзя менять партнера, искать приключений на стороне, начинать служебный роман. Держитесь подальше от настойчивых поклонников. Не давайте им повода для надежд на встречу. Будете иметь много хлопот".

Овен

Уровень заработка снижается. Не стоит покупать товары в рассрочку. Погасить кредит будет сложно.

Телец

Совершите все необходимые покупки и выплаты в первой половине дня. Вечером с деньгами не будет везти.

Близнецы

Вовремя будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать вас в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует.

Рак

Деньги будут быстро исчезать из кармана. Отложите начало ремонтных работ. Они продлятся долго и будут стоить неоправданно дорого.

Лев

Будут поступать небольшие прибыли. Они помогут вам обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженностей.

Дева

В вашем кармане ограничена сумма. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников. Отложите приобретение товаров для дома.

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Весы

Увеличивается список срочных выплат. Сумейте разумно распорядиться имеющейся суммой. Не стоит без определенной цели гулять по магазинам.

Скорпион

Прибыльной обещает быть вторая половина дня. Перенесите вынесения решений по финансовым вопросам на вечер.

Стрелец

Деньги будут поступать вовремя. Независимо от количества дохода будет ощущаться нехватка средств. Большие суммы будут расходоваться на нужды семьи.

Козерог

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

Водолей

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте участия в авантюрных проектах. В результате вы можете недосчитаться части своих денег.

Рыбы

Существенных изменений в сфере финансов не предвидится. Не теряйте здравого практицизма. Часть прибыли стоит сэкономить.

Астрологиня порадовала прогнозом на неделю. Стало известно, кому повезет больше.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
25
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