Гороскоп на 25 декабря: кого ждет Рождественское чудо

Не перегружайте желудок. Остерегайтесь пищевых отравлений. Фото: pixabay.com

25 декабря не вмешивайтесь в чужие семейные конфликты. Вы только усложните ситуацию и рискуете потерять друзей. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Дух авантюризма будет просыпаться в горячих головах, - говорит астрологиня. - Но для путешествия, игры и кардинальной реконструкции помещений наступил неблагоприятный момент. Большинство проблем начнут возникать из-за упрямства и непоследовательность в действиях. Зависть может толкать людей на злые поступки. Соблюдайте умеренность во всем. Рождественское чудо ждет на Львов, Козерогов и Водолеев. Вам будет улыбаться удача. Начнут осуществляться мечты. Не перегружайте желудок. Остерегайтесь пищевых отравлений".

Овен

Понадобится умение быстро ориентироваться в изменениях экономической обстановки. На находчивых и смелых ожидает финансовый успех. Хорошо рассчитывайте возможные последствия своих действий.

Телец

Утром все будет идти по плану. Неприятных неожиданностей не будет. Вечер не будет способствовать росту доходов. Браться за дополнительную работу не следует. Хорошо за нее не заплатят.

Близнецы

Ожидается средний уровень доходов. Сосредоточьтесь на основном виде деятельности. Дополнительных взносов потребует ваше авто.

Рак

Ситуация стабилизируется. Вкладывать свои деньги в чужой бизнес не торопитесь. Вернуть их будет непросто. Увеличатся расходы на транспорт.

Лев

Более удачно пройдут финансовые операции в первой половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями полиции и налоговой.

Дева

Выдвигать материальные претензии не время. Вы не достигнете своей цели. Убытки вам никто не возместит. Стоит задовольниться пока имеющимися ресурсами. Деньги в карман не переведутся.

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Весы

Позаботьтесь о своем будущем. Сделайте первый страховой взнос. Добрый день для оформления наследства или имущественного поручения.

Скорпион

Отложите осуществления смелых проектов. Обеспечить их будет трудно. Дополнительной прибыли не будет. Выберите стратегию малых шагов.

Стрелец

Деньги будут поступать вовремя. Старайтесь поддерживать разумный баланс между доходами и расходами. Не позволяйте знакомым втянуть вас в очередную финансовую авантюру.

Козерог

Уровень доходов не станет меньше. И деньги слишком быстро начнут исчезать. Ищите источник убытков. Наведите порядок в финансовой документации.

Водолей

Вам будет везти в финансовых делах. Попробуйте увеличить свой капитал. Проявляйте гибкость в работе с людьми. Это принесет вам дополнительную прибыль.

Рыбы

Обстоятельства всячески будут мешать вам осуществить задуманное. Обещанные деньги не попадут в ваши руки. Так что не спешите на них рассчитывать.

Астролог рассказала, какое будущее ждет Весов в 2021 году.