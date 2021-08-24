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Гороскоп на 25 августа: каким знакам зодиака надо ложиться спать раньше

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Гороскоп на 25 августа: каким знакам зодиака надо ложиться спать раньше
Берегите глаза. Есть тенденция к снижению остроты зрения. Фото: pixabay.com

25 августа появятся симптомы дисбактериоза. Позаботьтесь о пополнении микрофлоры кишечника. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Еда будет хуже перевариваться, - говорит астролог. - Хорошо пережевывайте ее. Не испытывайте на себе пищевые добавки и новые фармпрепараты. Берегите глаза. Есть тенденция к снижению остроты зрения. Заниматься закаливанием лучше после обеда. Овнам, Близнецам и Весам надо ложиться спать пораньше. До четверга не начинайте новый курс лечения. Возможные осложнения".

Овен

Будет наблюдаться тенденция к повышению кровяного давления. Гипертоникам стоит внимательно следить за самочувствием. Не следует слишком часто пить чай или кофе.

Телец

Улучшается аппетит. Не отказывайте себе во вкусненьком. Только ищите совместимость продуктов в блюдах.

Близнецы

Пейте чаи из целебных трав. Ешьте мед. Поддерживайте свой иммунитет с помощью природных компонентов.

Рак

Начните утро с упражнений на повышение гибкости позвоночника. Хороший эффект даст реабилитационное лечение ограниченной подвижности суставов.

Лев

Ускоряется процесс отложения солей в мочегонных путях. Промойте почки. Пейте мочегонные настои. Соответствующим образом откорректируйте дневной рацион.

Дева

Не скрывайте эмоций. Найдите возможность выплеснуть их наружу. Пригодятся занятия спортом или танцами. Можно активно болеть за игроков любимой команды.

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Весы

Поддерживайте хорошее самочувствие. Время освободиться от вредных привычек. Ведите здоровый образ жизни. Избегайте пассивного курения.

Скорпион

Быстро подниматься по лестнице дома будет трудно. Может беспокоить одышка. Следите за пульсом во время утренней пробежки.

Стрелец

Хорошо высушивает волосы после посещения бассейна. Не садитесь на сквозняке. Рискуете повторно подхватить простуду.

Козерог

Предоставьте организму минеральную поддержку. Повышается ломкость ногтей. Сделайте вечером ванночки для рук. Пользуйтесь проверенными средствами ухода за волосами.

Водолей

Вследствие нарушения режима сна могут возникать синяки под глазами. Они вас не украсят. И косметика окажется бессильной. Ложитесь спать пораньше привычного времени.

Рыбы

Не допускайте попадания пыли или агрессивных веществ на слизистую глаза. Будет наблюдаться тенденция к снижению остроты зрения из-за влияния внешних раздражителей.

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Автор: Gazeta.ua
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