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вторник, 25 августа 2020 07:00

Гороскоп на 25 августа: астролог сделала неожиданный прогноз

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Гороскоп на 25 августа: астролог сделала неожиданный прогноз
Радуйтесь находкам. Будьте щедрыми на сюрпризы для знакомых и незнакомцев. Фото: pixabay.com

25 августа - день ярких романтических событий. Будьте готовы к самым неожиданным встреч. Доверьтесь судьбе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вместе с тем помните, что это день критически настроенных людей, - говорит астролог. - Чаще будут возникать претензии друг к другу. Не хватит толерантности и терпения. Вторая половина дня порадует сюрпризами. Не удивляйтесь необычному стечению обстоятельств. Радуйтесь находкам. Будьте щедрыми на сюрпризы для знакомых и незнакомцев. Больше всего проблем ожидается с транспортом. Следите за рулем. Имейте запас времени для того, чтобы добраться до нужного места".

Овен

Сдерживайте свои желания. Покупка изысканных дорогих вещей сейчас неуместна. Не покупайте товары в рассрочку. Не тратьте свои сбережения.

Телец

Вы будете иметь отрицательный финансовый баланс. Эту ситуацию пока преодолеть не удастся. Расходы превысили ваши заработки.

Близнецы

Есть опасность потерять часть своей прибыли. Не полагайтесь на посредников. Проводите самостоятельно необходимые расчеты.

Рак

Нагрузка на ваш кошелек растет. Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму.

Лев

Ожидается улучшение финансового положения. Внимательно следите за изменениями на рынке. Можно побаловать себя обновкой.

Дева

Дела будут вестись хорошо. Можно рассчитывать на дополнительную прибыль. Не верьте слепо рекламе. Подходите тщательно к выбору необходимых товаров.

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Весы

Впереди вас ждет период малых доходов. Помните об этом при планировании праздничных расходов. Оставляйте нетронутым финансовый запас.

Скорпион

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Следите за правильностью оформления финансовых документов. Не допустите большие убытки.

Стрелец

Семейный бюджет не будет пополняться. Обходитесь имеющимся в вашем распоряжении капиталом. Не следует покупать бытовую технику и средства связи.

Козерог

Финансовые партнеры будут менять условия сотрудничества. Принятые соглашения впоследствии будут отменены. В этот день лучше заниматься ревизией своих активов.

Водолей

Вы не останетесь без работы. Но получить заработок вовремя не сможете. Хорошо будет вестись тем, кто имеет несколько источников доходов.

Рыбы

Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Не обещайте своей финансовой поддержки друзьям. Ваш карман полупустой.

От 24 до 30 августа будет везти тем, кто привык делать все качественно и медленно. Успех ждет бухгалтеров и ученых.

Автор: Gazeta.ua
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