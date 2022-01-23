Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев

Семена покупайте в выходные. Хорошо сойдет и будет давать большие урожаи. Фото: pixabay.com

В течение недели с 24 по 30 января не хвастайтесь успехами. Друзьям вряд ли будет везти, поэтому почувствуют зависть и угнетение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эта неделя расставит точки над "и", – говорит астролог. – Поступки родных удивят. Не следует планировать развод или переезд. Подождите с приобретением одежды. Эта неделя станет переломной для многих украинцев. Придется бороться со страхом, набраться терпения и отстаивать свои позиции. Будет везти откровенным, настоящим и упорным личностям. Не сдавайтесь и уверенно двигайтесь вперед. Семена покупайте в выходные. Хорошо сойдет и будет давать большие урожаи. Перенесите посещение парикмахера. Новая прическа не подходит. Дни рождения отмечают любимые. С подарками им тяжело угодить. Так что лучше вручить деньги. Уделите внимание суставам. Купите новый крем от боли в спине и коленях".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Удерживайте порыв изменить все вокруг. Особенно неуместны изменения во внешности и интерьере. Не скрывайте свои планы от любимых. Из-за ревности наделают глупостей. Поднимет настроение чашка какао или горячего шоколада.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Выходите из дома раньше времени, если не хотите получить выговор за опоздание. Раз в 12 лет выпадает шанс исполнить все желания. Не меняйте направления деятельности, изучайте иностранные языки и ждите повышения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вовремя возвращайте долги и оплачивайте газ и электричество. Прислушивайтесь к советам старших родственников и друзей, когда планируете сменить работу или открыть собственное дело. Однако пару себе ищите сами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Откажитесь от кредитов и материальных претензий к близким. Будете чувствовать себя опустошено. Напомнит о себе усталость и нехватка витаминов. Сходите с детьми на каток или горку. Это поднимет настроение и вернет в детство.

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Лев (23 июля – 23 августа)

События этой недели могут надолго изменить вашу судьбу. Остерегайтесь аферистов. Однообразие в отношениях приведет к скуке. Почувствуете, что больше отдаете, чем получаете.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Идите вопреки обстоятельствам и будете прислушиваться к мнению людей, которые только выдают себя за профессионалов. Остерегайтесь неопытных советников. Прекратите телефонные разговоры и переписку с людьми, которые истощают эмоционально.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Приобретаемая на этой неделе техника быстро выйдет из строя. Идет период противостояний. Не ссорьтесь с родителями, потому что можете на несколько лет оборвать общение с ними. Большие нагрузки в спортзале противопоказаны. Организм ослаблен.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не будет времени, поэтому до четверга будете чувствовать себя растерянно. Не бойтесь препятствий. Теперь вы хозяин своей жизни. Не полагайтесь на чужой опыт. Своими руками стройте будущее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Подведет самоуверенность. То, что хорошо удавалось на прошлой неделе, вдруг зайдет в тупик. Денег будет достаточно, если будете хозяйствовать экономно. Захотите романтики и страсти.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Напрасно пытаетесь кого-то перевоспитать. Понадобится умение выслушать, поддержать и обнять, но не винить. Удачное время приручать животных. Вакцинируйте своих любимцев.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Наступает длительный период успеха. Умейте выслушать ближнего. Не говорите все время сами. В понедельник приступайте к делам на рассвете. Вам придут в голову оригинальные идеи.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Покоя и уюта ждать не приходится. Чем больше работы запланируете, тем легче эта неделя пройдет. Не желательно рассылать резюме и ходить на собеседование. Впечатлить кого-то тяжело. Покупать или отдавать в ремонт автомобиль лучше во вторник.

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