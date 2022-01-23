Гороскоп на 24 января: как сделать последнюю неделю января мегауспешной и прибыльной

Просыпайтесь раньше. Беритесь за дела, которые вам нравятся. Фото: pixabay.com

24 января – день плодотворного труда. Так что не теряйте времени. Просто с утра беритесь за работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Можно начинать ремонт или приложить руки к приусадебному участку, – говорит астролог. – Результат работы вас порадует. Но проведение выставок, презентаций и творческих вечеров следует отложить. Они пройдут неудачно. Поздним вечером не выходите гулять по темным улицам. Открывать дверь незнакомцам тоже не следует. Прогнозируется рост преступлений. Просыпайтесь раньше. Беритесь за дела, которые вам нравятся. Результат приятно удивит. Благодаря упорному труду и 100-процентной самоотдаче удастся сделать последнюю неделю января мегауспешной и прибыльной".

Овен

Денег не хватит. Найдите и устраните причину постоянного оттока денежных средств. В этот день вам удастся сделать это.

Телец

Носите в кошельке небольшую сумму. Не допускайте переплат за предоставленные услуги. Тогда ваш денежный резерв может быть пополнен.

Близнецы

Ситуация будет складываться в вашу пользу. Ожидается хорошая прибыль. Избегайте финансовых спекуляций. Не подвергайте свой кошелек опасности.

Рак

Трудный день для вашего бюджета. Непродуманные финансовые операции приведут к большим убыткам. Берегите свое имущество от повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег и морозы: сообщили, какой будет погода в начале недели

Лев

Заключать деловые соглашения не следует. Ваши партнеры не смогут их соблюсти. Оформление наследства и завещания отложите до следующей недели.

Дева

Произведите ревизию своих активов. Вы можете заметить нехватку. Некоторая сумма денег уйдет на покрытие этой нехватки. Не создавайте задолженностей.

Весы

Ваш кошелек не будет оставаться пустым. Со всех сторон будут поступать деньги. Сделки с недвижимостью пройдут удачно.

Скорпион

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Оказывайте материальную помощь пожилым людям.

Стрелец

Неудачный день. Сведите расходы к минимуму. Не допускайте задолженности. За неимением денег придется отказаться от реализации некоторых планов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Дев на 2022 год: астролог назвала самые счастливые месяцы

Козерог

Деньги не будут держать карманы. Появятся препятствия в работе. Но наиболее упорным удастся удержать достаточный уровень заработка.

Водолей

Не берите взятки. Не вступайте в конфликт с законом. Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно.

Рыбы

Купленные обновки не будут носить долго. Поставленная сантехника быстро выйдет из строя. Удерживайтесь от лишних затрат.

В течение недели с 24 по 30 января не хвастайтесь успехами. Друзьям вряд ли будет везти, поэтому почувствуют зависть и угнетение.