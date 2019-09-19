Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5481
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8424
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2151
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 486
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3033
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3501
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1476
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1296
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
7
11
6
5
5
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
&quot;Ибо мы недобитые, но пока живы&quot; - темная военная поэзия
"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
Открыли Парк советского периода
Открыли Парк советского периода
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Видео
Все видео
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 189
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5400
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5310
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31401
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 333
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу

  Комментировать
Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу
Осваивайте новые профессии, обменивайтесь опытом с коллегами. Фото: astrozodiac.net

Во вторник 24 сентября прислушайтесь к метких замечаний окружающих. В этот день люди не будут кривить душой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут говорить правду и не подбирать исключительно вежливых слов, - говорит астролог. - Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять рабочее время. Следите за рулем. Повышается аварийность на дорогах".

Это удачный период для смены места работы.

"Осваивайте новые профессии, обменивайтесь опытом с коллегами, - говорит Максимова. - Соглашаться на новую должность стоит Тельцы, Близнецы, Львы и Весы. Присылайте резюме, ходите на собеседования".

Овен

Деньги не будут держаться в кармане. Имейте при себе ограниченную сумму. Трудно будет противостоять давлению конкурентов. Поэтому пропустите возможность улучшить материальное положение.

Телец

Дефицита средств не будет. Однако отказываться от подработки не следует. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится. Вечер будет богатым на приятные встречи. Только романтического общения не будет хватать.

Близнецы

Проведите важнейшие финансовые операции в первой половине дня. После обеда следите за кошельком. Покупать товары на распродаже не стоит. Берегитесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборов.

Рак

Ожидаемые средства поступят вовремя. Можно надеяться и на премиальные. В мелочах вам будет везти. Но большие суммы в этот день не стоит тратить. Вкладывайте деньги в практические вещи.

Лев

Вами начнут восхищаться окружающие. Только мало внимания будут давать партнеры. Не обижайтесь. Это временно. Пейте теплые напитки. Берегите горло от переохлаждения. Не выходите на улицу в легкой одежде.

Дева

Ярких событий не ожидается. Чаще говорите людям приятные вещи. Добро будет возвращаться сторицей. Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анти-тренды 2019-го: вещи в гардеробе, которые выдают отсутствие вкуса

Весы

Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям. Переписка с новыми знакомыми нехорошо повлияет на отношения с любимыми. Не оставляйте их в одиночестве.

Скорпион

Встречи с любимыми принесут массу приятных впечатлений. Одинокие найдут свое счастье. Не засиживайтесь дома. Начните утро с дыхательной гимнастики. Следите за своей осанкой.

Стрелец

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. Надеяться на выгодные предложения не следует. Пока будет наблюдаться тенденция к снижению уровня заработков. Любимые захотят особого отношение. Дарите им большего внимания. Будьте откровенны в чувствах.

Козерог

Сумма полученного заработка позволит удовлетворять ваши ежедневные потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет. Наслаждайтесь общением с дорогими вам людьми. Вокруг вас будет атмосфера любви и согласия.

Водолей

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги. Вы не готовы к существенным изменениям в своей жизни. Сумейте донести это до партнеров спокойно. Не время говорить о женитьбе.

Рыбы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупать обновки не пора. Освободите шкаф от старой одежды.

Gazeta.ua отобрала фото самых стильных девушек на Неделе моды в Лондоне.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 26480
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 20404
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 16767
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью Просмотров: 15705
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 14076
Общество
Военные получили передвижные бани
Военные получили передвижные бани Просмотров: 198
Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения
Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения Просмотров: 108
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину 2 Просмотров: 4438
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
7
 Просмотров: 360
Уголь, который блокируют во Львовской области, идет на ТЭС, связанную с нардепом от партии Медведчука - Семенченко
Уголь, который блокируют во Львовской области, идет на ТЭС, связанную с нардепом от партии Медведчука - Семенченко Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Россияне в который раз попались на жульничестве. Теперь их не пустят на Олимпиаду в Токио
2
Порошенко раскрыл детали декабрьского переворота
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
Голосов: 45261
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua