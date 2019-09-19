Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу

Осваивайте новые профессии, обменивайтесь опытом с коллегами. Фото: astrozodiac.net

Во вторник 24 сентября прислушайтесь к метких замечаний окружающих. В этот день люди не будут кривить душой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут говорить правду и не подбирать исключительно вежливых слов, - говорит астролог. - Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. День выдастся продуктивным. Особенно для тех, кто умеет оптимально распределять рабочее время. Следите за рулем. Повышается аварийность на дорогах".

Это удачный период для смены места работы.

"Осваивайте новые профессии, обменивайтесь опытом с коллегами, - говорит Максимова. - Соглашаться на новую должность стоит Тельцы, Близнецы, Львы и Весы. Присылайте резюме, ходите на собеседования".

Овен

Деньги не будут держаться в кармане. Имейте при себе ограниченную сумму. Трудно будет противостоять давлению конкурентов. Поэтому пропустите возможность улучшить материальное положение.

Телец

Дефицита средств не будет. Однако отказываться от подработки не следует. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится. Вечер будет богатым на приятные встречи. Только романтического общения не будет хватать.

Близнецы

Проведите важнейшие финансовые операции в первой половине дня. После обеда следите за кошельком. Покупать товары на распродаже не стоит. Берегитесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборов.

Рак

Ожидаемые средства поступят вовремя. Можно надеяться и на премиальные. В мелочах вам будет везти. Но большие суммы в этот день не стоит тратить. Вкладывайте деньги в практические вещи.

Лев

Вами начнут восхищаться окружающие. Только мало внимания будут давать партнеры. Не обижайтесь. Это временно. Пейте теплые напитки. Берегите горло от переохлаждения. Не выходите на улицу в легкой одежде.

Дева

Ярких событий не ожидается. Чаще говорите людям приятные вещи. Добро будет возвращаться сторицей. Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма.

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Весы

Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям. Переписка с новыми знакомыми нехорошо повлияет на отношения с любимыми. Не оставляйте их в одиночестве.

Скорпион

Встречи с любимыми принесут массу приятных впечатлений. Одинокие найдут свое счастье. Не засиживайтесь дома. Начните утро с дыхательной гимнастики. Следите за своей осанкой.

Стрелец

Неудачный день для ведения переговоров по финансовым вопросам. Надеяться на выгодные предложения не следует. Пока будет наблюдаться тенденция к снижению уровня заработков. Любимые захотят особого отношение. Дарите им большего внимания. Будьте откровенны в чувствах.

Козерог

Сумма полученного заработка позволит удовлетворять ваши ежедневные потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет. Наслаждайтесь общением с дорогими вам людьми. Вокруг вас будет атмосфера любви и согласия.

Водолей

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги. Вы не готовы к существенным изменениям в своей жизни. Сумейте донести это до партнеров спокойно. Не время говорить о женитьбе.

Рыбы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупать обновки не пора. Освободите шкаф от старой одежды.

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