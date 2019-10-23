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четверг, 24 октября 2019 07:00

Гороскоп на 24 октября: назвали знаки, которые будут иметь достаточно денег

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Гороскоп на 24 октября: назвали знаки, которые будут иметь достаточно денег
Подвергайте сомнению услышанное. Не давайте волю гневу. Фото: astrozodiac.net

24 октября поводов для волнения будет достаточно. Новости могут вызывать беспокойства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не спешите что-то менять. Импульсивные действия только усугубят ситуацию, - говорит астролог. - Спонтанные решения не будут носить конструктивный характер. Подвергайте сомнению услышанное. Не давайте волю гневу. Ограничьте количество общения днем. Иначе вечером у вас не будет желания и сил пойти на свидание. Попросите родных не беспокоить вас после ужина. Следите за самочувствием. Тельцы, Девы и Весы будут иметь достаточно денег, чтобы реализовать все свои прихоти и мечты".

Овен

Увеличивается список срочных выплат. Хозяйничайте экономно. Не стоит без определенной цели гулять по магазинам.

Телец

Прибыльным обещает быть поздний вечер. Перенесите вынесения решений по финансовым вопросам на вечернее время. Вы будете слишком раздражены. Будут раздражать малейшие мелочи в поведении близких. Не давайте волю эмоциям.

Близнецы

Уровень заработка снижается. Не стоит покупать товары в рассрочку. Погасить кредит будет сложно.

Рак

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте участия в авантюрных проектах, потому что не досчитаетесь части собственных денег. Окружающие не оставят вас один на один с проблемой. Рядом будут надежные друзья. Важно вовремя попросить о помощи.

Лев

Существенных изменений в сфере финансов не предвидится. Не теряйте здравого практицизма. Часть прибыли стоит сэкономить. Следите за своими словами во время беседы с родителями и детьми.

Дева

Дефицита средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Общение с пожилым человеком будет весьма полезным. Прислушивайтесь к его советам. Получите ответы на свои вопросы.

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Весы

Деньги будут поступать вовремя. Большую сумму придется потратить на нужды семьи. Попробуйте уладить конфликты между родственниками. Будьте сдержанными во время разговора с родителями.

Скорпион

Избегайте задолженностей. Держитесь подальше от настойчивых поклонников. Не давайте им повода для надежд. Будете иметь впоследствии много хлопот.

Стрелец

Вовремя будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует. Чаще звоните любимым. Они будут чувствовать одиночество.

Козерог

Деньги быстро исчезают из кармана. Отложите начало ремонтных работ. Мастера наделают ошибок. На их исправление уйдет много времени и дополнительные средства.

Водолей

В вашем кармане ограничена сумма. Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны родственников. Отложите приобретение товаров для дома.

Рыбы

Это день убытков. Ваши вещи могут быть повреждены. Будьте осторожны при осуществлении торговых операций. Следите за кошельком. Сдерживайте свое любопытство. Не стоит вмешиваться в личные дела знакомых.

Астролог также ранее сообщила, кого ждут новая работа и повышение зарплаты.

Автор: Gazeta.ua
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