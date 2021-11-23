Гороскоп на 24 ноября: кому звезды обещают безоблачное будущее

24 ноября не позвольте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и по придуманному поводу. Вы с милыми станете роднее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Меркурий переходит к знаку Стрельца, – говорит астролог. - Ощущение тупика будет сопровождать в течение дня. Люди будут смотреть на свои дела пессимистично. День не будет способствовать интеллектуальным занятиям. Трудно будет даваться планирование и обсуждение сложных вопросов. Отложите перезагрузку систем и обновление программного обеспечения на компьютере. Этим вы можете навредить себе. Не стоит обращаться с жалобами в администрацию. Рискуете навредить своей карьере. Безоблачное будущее звезды обещают Львам, Весам и Рыбам. В вашу жизнь придут новые люди и возможности".
Овен
Не ставте себя выше окружающих. Пренебрежительное отношение к партнерам может оттолкнуть их от вас.
Телец
Не тратьте время на выяснение отношений. Найдите одно общее дело на двоих. Потребность в откровенном разговоре отпадет.
Близнецы
Ожидаются положительные перемены. У вас будут большие шансы очаровать своих избранников. Дайте шанс судьбе. Не засиживайтесь дома.
Рак
Произведите ревизию своих активов. Тщательно спланируйте расходы на месяц вперед. Учтите заметное уменьшение доходов в обозримом будущем.
Лев
Ждите перспективных финансовых предложений. Впоследствии благодаря им уровень доходов значительно повысится. Но в этот день заработки будут скромными.
Дева
Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже – не значит лучше. Не делайте долгов.
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Весы
Для улучшения материального положения в будущем следует пойти на дополнительные расходы сейчас. Внимательно просчитывайте свои экономические перспективы.
Скорпион
Благоприятных условий для укрепления отношений с милыми не будет. Такие условия придется создавать самим. Иначе вечер не удастся.
Стрелец
День пройдет в обычных заботах. Подготовьтесь к выходным. Именно они обещают приятные перемены в вашей жизни.
Козерог
Придется выбирать между карьерой и личной жизнью. Совместить эти вещи не удастся.
Водолей
Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте вечером. Займитесь оформлением наследуемой собственности.
Рыбы
Деньги будут идти в ваши руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Хорошее время для покупки бытовой техники.
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