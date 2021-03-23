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среда, 24 марта 2021 07:00

Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу

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Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Желательно отложить занятия творческими видами деятельности. Фото: pixabay.com

24 марта - день аналитиков, ученых, экономистов. Хорошо будет вестись людям интеллектуальных профессий. Удачно пойдет торговля. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Желательно отложить занятия творческими видами деятельности, - говорит астрологиня. - Вдохновение посетит художников. Храните взвешенный взгляд на проблемные ситуации. Не спешите с выводами. Но не забывайте учитывать и интересы окружающих. Изобретателям не стоит планировать на этот день испытания своих моделей. Вряд ли попытка будет удачной. Девам и Весам стоит менять работу. Заработки возрастут".

Овен

Увеличиваются расходы. Часть заработка пойдет на уход за больными родными. Вам может понадобиться материальная поддержка друзей.

Телец

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Но умных хозяек такие мелочи не будут подавлять.

Близнецы

Дела будут идти неплохо. Не сдавайте свои вещи в ремонт. Есть риск оплатить за оказанные услуги дважды.

Рак

Трудно будет удерживать достойный уровень материального обеспечения. Торговые операции будут проходить неудачно.

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Лев

Вы сможете сделать много полезных покупок. Вам будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

Дева

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Весы

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

Скорпион

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного насладиться.

Стрелец

На все необходимое денег хватает. Время подумать об обустройстве уютной квартиры. Покупайте товары для дома.

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Козерог

Возникнут задержки с получением заработка. Придется воспользоваться собственным финансовым резервом. Отложите покупку мебели.

Водолей

Новых финансовых поступлений не будет. Сумейте разумно распорядиться существующими средствами. Покупайте самое необходимое.

Рыбы

Экономить не придется. Ваш кошелек станет значительно тяжелее. Сделайте передышку. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

Астрологиня назвала эту неделю особенной и дала неожиданный прогноз на будущее.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
24
марта

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