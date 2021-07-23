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суббота, 24 июля 2021 07:00

Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения

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Гороскоп на 24 июля: в чью жизнь придут такие долгожданные изменения
Вырастут заработки, удастся улучшить жилищные условия. Фото: pixabay.com

24 июля будем иметь Новолуние. Это период обострения болезней сердца. Следите за самочувствием. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Импровизированный отдых не удастся, - говорит астролог. - Одна идея приходить на смену другой. Так и пройдет день до вечера. Собираться большой группой тоже не стоит. Много времени уйдет на ожидание неорганизованных друзей. Продумайте заранее свои выходные. Ответственные дела запланируйте на вечер субботы. Не следует реанимировать давние отношения. Даже если такая инициатива поступит со стороны бывших любовников. Это приключение ранит ваше сердце. В жизни Тельцов, Раков, Львов и Весов придут такие долгожданные изменения. Вырастут заработки, удастся улучшить жилищные условия".

Овен

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать отдых легче.

Телец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Близнецы

Карман будет оставаться полупустой. Отправляться в дальний путь не следует. Средств на поездку не хватит.

Рак

Вас ждут прибыли в виде подарков. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие радостью возьмут на себя все расходы.

Лев

В субботу может появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем улучшить материальное положение.

Дева

Коммерческая деятельность не будет успешной. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. Не пользуйтесь кредитными карточками.

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Весы

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Скорпион

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Убытки принесут ложные расчеты. Не сметите деньгами. Можно будет хорошо провести время и без переплаты за развлечения.

Стрелец

Воспользоваться заработанным по своему усмотрению не удастся. Прогнозируются непредвиденные расходы. Имейте в запасе определенную сумму для их покрытия.

Козерог

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Обещанные средства поступят в полном объеме. Покупайте только необходимое. На постороннюю поддержку не следует рассчитывать.

Водолей

В эти дни вы легко можете попасть в финансовую ловушки. Обходите азартные игры. Не одалживайте людям деньги. Впоследствии вы потеряете хорошие отношения с теми людьми через этот долг.

Рыбы

Придется сдерживать свои желания. Отдохнуть лучше дома. Доходов едва хватает на жизнь. Еще кто-то из родственников может повлечь убытки.

Астролог удивила прогнозом на осень. Она назвала знаки-счастливчики и дала неожиданные советы для каждого.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
24
июля

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