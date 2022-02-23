Гороскоп на 24 февраля: кого ждет большой финансовый успех

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5787
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 738
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1818
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 3861
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 810
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7353
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 828
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 4032
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10513
Фото
Все фото
4
3
4
60
15
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Как правильно собрать &quot;тревожный чемоданчик&quot;
Как правильно собрать "тревожный чемоданчик"
Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина
Ее фото облетело мир: дочь погибшего Героя на Донбассе просит остановить Путина
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Бодрые и игривые: Как живут медвежата, спасенные из ресторанов и зверинцев
Бодрые и игривые: Как живут медвежата, спасенные из ресторанов и зверинцев
Видео
Все видео
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
Под Борисполем сбивали беспилотники – городской голова
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 8667
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3582
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2466
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2457
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1179
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 24 февраля: кого ждет большой финансовый успех

  Комментировать
Гороскоп на 24 февраля: кого ждет большой финансовый успех
Судьба будет уводить от неприятностей и опасностей. В этот день следует доверять собственной интуиции. Фото: pixabay.com

24 февраля – один из лучших дней недели. Легко будет проходить большинство дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут более откровенными и искренними, – говорит астролог. – Судьба будет уводить от неприятностей и опасностей. В этот день следует доверять собственной интуиции. Не сожалейте о том, что не удалось выполнить. Все потери этих суток пойдут на пользу людям. Старайтесь не планировать напряженный график жизни. Позвольте событиям течь в обычном темпе. Перегрузка физическая и умственная приведет лишь к ухудшению самочувствия. Большой финансовый успех ждет Овнов, Дев и Весов".

Овен

Заблаговременно обмысленные денежные операции будут экономически прибыльными. Избегайте экспромта. Доверяйте своей интуиции.

Телец

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Удовлетворитесь малой прибылью.

Близнецы

Удерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

Рак

Неблагоприятный день для больших денежных операций. Присматривайтесь к изменениям на рынке. Наведите порядок в финансовых бумагах. Не занимайте людям денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атмосферные фронты покидают Украину: обновленный прогноз

Лев

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесенные в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Дева

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть затруднительное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

Весы

Неблагоприятный день для торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете ущерб. Не обращайтесь к сервисным службам.

Скорпион

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами. Они скоро разойдутся на уплату неотложных счетов. Не пользуйтесь кредитными картами.

Стрелец

Денежного прихода не ожидается. Покупать в этот день недвижимость небезопасно. Выполнять ремонтные работы в доме тоже. Это будет дорого и некачественно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На железнодорожных вокзалах будут учить доврачебной помощи

Козерог

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Следите за работой газовых плит. Возможны бытовые аварии.

Водолей

День неудачных покупок. Не обещайте людям материальную поддержку. Излишка денег не будет.

Рыбы

Без посторонней поддержки вам не заработать достаточное количество денег. Более активно сотрудничайте с партнерами. Застрахуйте свой автомобиль.

Астролог рассказала, чем удивит последняя неделя зимы.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 24 февраля: кого ждет большой финансовый успех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 47697
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 29722
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 26973
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 18207
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 17784
Общество
Запустили Telegram-бот на случай войны
Запустили Telegram-бот на случай войны Просмотров: 2295
Генштаб ВСУ срочно обратился к украинцам
Генштаб ВСУ срочно обратился к украинцам Просмотров: 891
Эксперты рассказали, что делать, когда услышали тревожную сирену
Эксперты рассказали, что делать, когда услышали тревожную сирену Просмотров: 4059
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Рекомендации Минздрава: список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
4
 Просмотров: 7317
В Луганской области объявлена общая эвакуация
В Луганской области объявлена общая эвакуация Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
5
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
4
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
1
Украинская телеведущая подписалась в сепаратизме - хвалила Путина за оккупацию ОРДЛО
Голосов: 58696
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть