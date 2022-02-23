Гороскоп на 24 февраля: кого ждет большой финансовый успех

Судьба будет уводить от неприятностей и опасностей. В этот день следует доверять собственной интуиции. Фото: pixabay.com

24 февраля – один из лучших дней недели. Легко будет проходить большинство дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут более откровенными и искренними, – говорит астролог. – Судьба будет уводить от неприятностей и опасностей. В этот день следует доверять собственной интуиции. Не сожалейте о том, что не удалось выполнить. Все потери этих суток пойдут на пользу людям. Старайтесь не планировать напряженный график жизни. Позвольте событиям течь в обычном темпе. Перегрузка физическая и умственная приведет лишь к ухудшению самочувствия. Большой финансовый успех ждет Овнов, Дев и Весов".

Овен

Заблаговременно обмысленные денежные операции будут экономически прибыльными. Избегайте экспромта. Доверяйте своей интуиции.

Телец

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Удовлетворитесь малой прибылью.

Близнецы

Удерживайте себя от больших затрат. Не допускайте расточительства. В ближайшее время существенных доходов не ожидается.

Рак

Неблагоприятный день для больших денежных операций. Присматривайтесь к изменениям на рынке. Наведите порядок в финансовых бумагах. Не занимайте людям денег.

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Лев

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесенные в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Дева

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть затруднительное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

Весы

Неблагоприятный день для торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете ущерб. Не обращайтесь к сервисным службам.

Скорпион

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами. Они скоро разойдутся на уплату неотложных счетов. Не пользуйтесь кредитными картами.

Стрелец

Денежного прихода не ожидается. Покупать в этот день недвижимость небезопасно. Выполнять ремонтные работы в доме тоже. Это будет дорого и некачественно.

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Козерог

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Следите за работой газовых плит. Возможны бытовые аварии.

Водолей

День неудачных покупок. Не обещайте людям материальную поддержку. Излишка денег не будет.

Рыбы

Без посторонней поддержки вам не заработать достаточное количество денег. Более активно сотрудничайте с партнерами. Застрахуйте свой автомобиль.

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