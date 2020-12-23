Гороскоп на 24 декабря: на кого ждут любовные перепетии

Большинство дел будет прибегать хорошо. Старайтесь удовлетворить свое любопытство. Путешествуйте. Читайте. Фото: pixabay.com

24 декабря желание найти более достойную партию толкнет вас на поиски приключений. Финал будет неутешительным. Берегите верных вам партнеров. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Первая половина дня будет достаточно приятной, - говорит астрологиня. - Большинство дел будет прибегать хорошо. Старайтесь удовлетворить свое любопытство. Путешествуйте. Читайте. Обменивайтесь мнениями. Лучше именно на утро планировать разговор и встречу. Контакты между людьми будут устанавливаться легко. Подходящего момента для откровенного разговора с любимыми не будет. Вам с партнерами постоянно будет мешать присутствие посторонних. Пошутите вместе по этому поводу. Вы не сможете свободно распоряжаться заработанными деньгами. Будете вынуждены отдавать их в случае необходимости. Избытка средств не будет. Избавьтесь от лишних вещей в доме. Любовные перипетии ждут Близнецов, Козерогов и Рыб".

Овен

Основные источники доходов заметной прибыли не принесут. Пригодится дополнительный заработок. Делать крупные покупки вечером не следует.

Телец

Значимых событий в личной жизни не будет. Поддерживайте общение с приятными вам людьми. Говорите близким теплые слова.

Близнецы

Несколько мелких финансовых неудач существенно не скажутся на вашем кармане. Оперировать же большими суммами не стоит.

Рак

Понадобятся дополнительные суммы на нужды семьи. Старайтесь обходиться собственным денежным запасом. Не делайте долгов. Озабоченность избавит вас романтического вдохновения.

Лев

В доме возобновляется приятная атмосфера. Вы будете чувствовать себя уютно среди близких людей. Наслаждайтесь.

Дева

Действия окружающих могут вызывать ваше возмущение. Они не будут слышать ваших дельных замечаний. Лишние хлопоты принесут дети.

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Весы

Любимые захотят легкости в отношениях. Не ограничивайте их свободу. Повода для трагических переживаний не будет.

Скорпион

Диалог с представителями противоположного пола не сложится. Попробуйте воздержаться от резких высказываний в их адрес.

Стрелец

Вас могут втянуть в неприятную историю. Храните дистанцию при общении. Не следует вмешиваться в чужую частную жизнь.

Козерог

Будьте сдержанными. Импульсивные действия с вашей стороны могут навредить отношениям. Реакция любимых будет неожиданно резкой.

Водолей

Ярких событий в личной жизни не будет. Однако вы будете особенно красноречивы. Это будет производить впечатление на окружающих. Круг знакомых расширится.

Рыбы

Отношения с любимыми испытывают заметные изменения. Не скрывайте своей страсти. Проведенный вместе вечер оставит незабываемые впечатления.

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