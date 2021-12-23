Гороскоп на 24 декабря: кого ждет повышение

Не стоит думать о смене имиджа. Отложите поход в парикмахерскую. Фото: pixabay.com

24 декабря вашему бюджету не грозит финансовый кризис. Вкладывайте деньги в обновление своего жилья. Путешествуйте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день звезды будут иметь разрушительную силу, – говорит астролог. – Так что утром воздержитесь от ссор. Конфликт может привести к разрыву отношений. Не стоит закладывать фундамент нового дома. Он будет ненадежным. Скреплять подписью важные договоренности тоже не следует. Не указывайте другим на ошибки в их работе. Наживете себе недоброжелателей. Не стоит думать о смене имиджа. Отложите поход в парикмахерскую. Повышение ожидает Раков, Рыб и Скорпионов. Вам предложат выгодную должность. Заработки возрастут".

Овен

Романтического настроения не будет. Не обижайте циничными замечаниями любимых. Их реакция будет внезапно резкой.

Телец

Денег будет хватать на необходимое. Без крайней необходимости не трогайте финансовый запас. В дополнительных расходах будут нуждаться дети.

Близнецы

Спокойно и слаженно будет вестись в вашей семье. Одиноким не стоит проводить вечер дома. Вами будут интересоваться.

Рак

Может поступить уникальное финансовое предложение. Воспользуйтесь им. Примите участие в благотворительной акции.

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Лев

Ситуация сложная. Много работы и мало денег. За каждую копейку придется сражаться. Старайтесь реже выражать свое недовольство действиями близких. Можете услышать резкие ответные слова.

Дева

Ваши заработки будут увеличиваться только на бумаге. Обналичить на руки будет сложно. Но отказывать себе в маленьких удовольствиях не следует.

Весы

Поступление денег задержится. Выходные придется провести в экономном режиме. Берегитесь воров на рынке.

Скорпион

Есть шанс получить премиальные. Сделайте себе маленький подарок. Пополните коллекцию. Но не теряйте здорового практицизма.

Стрелец

Желательно не ходить по магазинам без определенной цели. Деньги будут быстро таять. А приобретенные мелочи не будут по-настоящему полезны.

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Козерог

Работа этого дня большой прибыли не принесет. Рассчитывайте на имеющиеся средства. Занимайтесь домашними делами. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Водолей

Не злоупотребляйте водочными напитками. Из-за них могут пострадать отношения с женой.

Рыбы

Встречи с вами будут искать совершенно неинтересные для вас личности. Возлюбленные тем временем будут очень озабочены. Будете испытывать недовольство.

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