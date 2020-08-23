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понедельник, 24 августа 2020 07:00

Гороскоп на 24 августа: как и чем запомнится этот день украинцам

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Гороскоп на 24 августа: как и чем запомнится этот день украинцам
Наиболее плодотворно ваша голова будет работать на рассвете. Не теряйте утреннее время на длительные сборы. Фото: pixabay.com

24 августа хватит денег на обеспечение всех потребностей. Найти способ быстро преодолеть финансовые проблемы не удастся. Пригодится помощь старших родственников. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Праздничный день обещает быть насыщен событиями и эмоциями, - говорит астролог. - Оптимистичный настрой будет преобладать. Наиболее плодотворно ваша голова будет работать на рассвете. Не теряйте утреннее время на длительные сборы. Проведите день в приятном обществе. Избегайте напряжения и столкновений. Обращайтесь осторожно с огнем".

Овен

Деньги будут поступать небольшими суммами, но стабильно. Большинство проблем придется решать самостоятельно. Окружающие будут заняты собственными делами. Помощи от них ждать не следует.

Телец

В этот день вы будете нужны всем. Научитесь отказываться от чужих просьб. Потому что может не хватить времени на собственные неотложные дела.

Близнецы

В течение дня пустая болтовня будет мешать осуществлять задуманное. Не поддерживайте длительных дискуссий с коллегами и родными.

Рак

Неожиданные гости будут отвлекать вас от осуществления личных планов. Любимых вы почти не будете видеть. Звоните им.

Лев

Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильный доход. Новых подходящих финансовых предложений не будет. Перенесите на день переговоры по имущественным вопросам.

Дева

Не жалуйтесь на неблагодарность любимых. Это не отсутствие чувств. Они не проявляют страсти из-за экономических проблем.

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Весы

Дети не будут давать вам покоя. Наберитесь терпения. Иногда выполнения родительских обязанностей требует большой мудрости.

Скорпион

Вы будете находить способ успешно решать финансовые проблемы. Более удачной будет вторая половина дня.

Стрелец

Не провоцируйте конфликта. Преодолейте сначала собственное внутреннее напряжение. Тогда и любимые будут вести себя более спокойно.

Козерог

Получите неожиданное приятное сообщение. Может начаться романтическую переписку с незнакомцем. Позвольте себе это маленькое удовольствие.

Водолей

Понадобится много сил и времени для налаживания диалога с любимыми. Они не захотят идти вам навстречу. Постарайтесь не терять равновесия.

Рыбы

Есть шанс осознать некоторые свои ошибки. Найдите в себе силы исправить их. Сближение в отношениях с милыми полностью зависит от вас.

От 24 до 30 августа будет везти тем, кто привык делать все качественно и медленно. Не торопитесь, как бы кто вас не подгонял. Астролог рассказала, чьи дела будут продвигаться замечательно.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
24
августа

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