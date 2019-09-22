Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги

Солнце переходит к знаку Весов. Начинается астрономическая осень. Фото: astrozodiac.net

28 сентября вечером будет Новолуние. Не спешите сделать все и сразу. Мало что удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В понедельник Солнце переходит к знаку Весов. Начинается астрономическая осень, - рассказывает астролог. - Невысокой становится работоспособность. Сомнения и заниженная самооценка многим помешают продемонстрировать свои умения. Хорошо будет вестись тем, чья работа зависит от вдохновения. Воспользуйтесь шансом увеличить заработки. Воздержитесь от кредитов. Звезды будут способствовать увеличению семьи. Удастся забеременеть".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Увеличится количество денег в кошельке. Не проходите мимо выгодные финансовые предложения. Подождите с поиском нового места трудоустройства. Рассмотрите предложения об изменении должности, но свое согласие дайте после выходных.

Телец (21 апреля - 20 мая)

С недоверием будете относиться ко всем вокруг. Сейчас трудно будет работать самостоятельно. Хорошо зарабатывать будут те, кто имеет надежных компаньонов. Повышается плодовитость организма. Пользуйтесь противозачаточными средствами, если не планируете беременность.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Все вокруг будет вдохновлять. Богатой на шедевры окажется среда. Не тормозите свое вдохновение. Сумейте на этом заработать. Не изменяйте места работы. Это приведет к снижению заработка. Следите за детьми. Звоните им чаще. Реагируйте на их просьбу о помощи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Избегайте финансовых рисков. Вокруг будет много аферистов. Проведите выходные в кругу семьи. Пригласите на ужин родителей. Не желательно подбирать очки и заниматься коррекцией зрения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сосредоточьтесь на том, что гарантированно принесет хорошие заработки. Не увеличивайте задолженности. Откажитесь от кредита. Оставайтесь верными людям, которые рассчитывают на вас. Любые временные выгоды не стоят того, чтобы отказать друзьям в помощи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это неделя подарков. В вашу жизнь могут возвращаться потерянные вещи и люди, с которыми давно не общаетесь. Планы легко будет воплотить в жизнь. Заработки растут. Собирайте урожай и накапливайте сбережения. Это время удачных встреч. Можна начать новые отношения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Сможете убедить кого угодно. Используйте этот дар, чтобы помочь себе и принести радость окружающим. Уровень заработка будет зависеть от того, как работает ваша команда. Увеличится количество знакомств. Но рассчитывать на нечто большее не стоит. Свиданием останетесь разочарованы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Оставайтесь инициативными. Переделаете вдвое больше дел, чем обычно. Не откладывайте все на выходные. Работоспособность спадет. Деньги поступят вовремя. Сделайте подарок любимым. Поход в ресторан или романтический ужин дома помогут сближению.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не спешите с принятием решения. Ведите плановую экономику. Соглашаться на участие в чужих проектах не стоит. Потеряете солидную сумму. Придумайте новые подходы к воспитанию малышей. Они могут капризничать и испытывать ваше терпение.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы готовы к любым испытаниям. Не надейтесь на экспромт. Он будет неудачным. Вас будут провоцировать на откровенные разговоры. Не рассказывайте чужие тайны. Участятся простуды. Болезни могут давать нагрузку на сердце.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вовремя примите решение по финансовых вопросах. Не стоит покупать новую одежду и обувь. Любимые удаляться от вас. Не огорчайтесь. Позвольте им некоторое время побыть наедине.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Удача будет улыбаться трудолюбивым и смелым. Появятся интересные акционные предложения. Покупайте то, о чем давно мечтали. Начнется длительный романтический период. Переписка в интернете улучшит настроение.

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