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понедельник, 23 августа 2021 09:49

Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной

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Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Обувь на осень покупайте во вторник. Войдите в новый сезон красивыми и бодрыми. Фото: pixabay.com

Неделя с 23 по 29 августа - это подходящее время, чтобы учиться, перенимать опыт и повышать квалификацию. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Легко пойдет обучения, - говорит астролог. - Жаль, что эта тенденция не сохранится после 1 сентября. Тогда наука пойдет вяло из-за лени. Это не подходящее время для путешествий. Лишние расходы вам сейчас нецелесообразны. Улучшайте внешность и интерьер в доме. Окружите себя красивыми вещами. Обувь на осень покупайте во вторник. Войдите в новый сезон красивыми и бодрыми. Наладить личную жизнь удастся в пятницу вечером. Примите приглашение на свидание. Самой прибыльной эта неделя станет для Стрельцов, Близнецов и Рыб".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Успех будет наступать на пятки. Многое удастся, заработки поступят вовремя. С полными карманами почувствуете себя независимыми. Купите то, о чем давно мечтали.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Неделя хорошая, но раскрыть в полной мере свои таланты смогут единицы. Конкуренты будут впереди. Получите интересные предложения по трудоустройству. Присылайте резюме, ходите на собеседования.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Заработки возрастут. Результаты работы увидите осенью. Не затягивайте с ремонтом бытовой техники.

Рак (22 июня - 22 июля)

Выбросьте вещи, которые давно пылятся на чердаке или балконе. На их место придут многофункциональные. В воскресенье соберите родню за обеденным столом. Это время единения и воспоминаний.

Лев (23 июля - 23 августа)

Не отказывайтесь от своих финансовых планов, чтобы угодить кому-то. Сейчас стоит окунуться в работу и добиться своего.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Мало кому доверяете, поэтому ссор не избежать. Не стоит контролировать любимых, потому что вызовете волну недовольства. Избегайте чужих конфликтов и незваных советов. Забудете о головной боли и бессонницы.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

То, что раньше не удавалось, теперь пойдет по маслу. Не теряйте времени. Деньги и поддержка придут позже.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачно пройдет неделя у того, кто не будет давать обещаний, а прислушивается к желаниям партнера. Чтобы снять напряжение, сходите в кафе с другом. За чашкой шоколада или чая обсудите пережитое и попробуйте дойти до компромисса.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Напишите резюме и разошлите его потенциальным работодателям. Вскоре любимые будут гордиться вашими достижениями. Не налегайте на успокоительное.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Любимые начнут требовать внимания к себе. Не игнорируйте их просьбы, если не хотите на несколько недель остаться без интимной близости. Боль в спине - сигнал, что давно пора сменить матрас.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Задумаетесь, почему не удается то, чего хотите не один год. Пусть сомнения не дают оснований опускать руки, а станут толчком к новым достижениям.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Поддерживайте хорошее настроение. Окружайте себя людьми, которых любите. Быстро будут уставать ноги. Ходите босиком по газону, сделайте педикюр.

Астролог дала прогноз на сентябрь. Он не оставит равнодушным ни одного.

Автор: Gazeta.ua
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23
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