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четверг, 23 января 2020 07:00

Гороскоп на 23 января: кто почувствует себя счастливчиком

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Гороскоп на 23 января: кто почувствует себя счастливчиком
Следите за своими словами. Не идите к своей цели любой ценой. Фото: astrozodiac.net

23 января лучше наблюдать и слушать. Чаще будут случаться случаи мошенничества при проведении торговых операций. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день глобальных изменений в экономической сфере жизни, - говорит астролог. - Следите за курсом валют и принятием новых постановлений украинского правительства. Действуйте, если уверены в успешном завершении начатого вами дела. Целый день будет ощущаться нехватка времени. Старайтесь не терять ни минуты. Следите за своими словами. Не идите к своей цели любой ценой. Везунчиками этого дня себя почувствуют Близнецы, Львы, Весы и Рыбы".

Овен

Надежды на повышение заработка окажутся напрасными. Увеличивайте интенсивность труда. Избегайте финансовых авантюр. Настойчивость партнеров может раздражать вас. Они хотят быть с вами все свободное время.

Телец

Ваша платежеспособность снижается. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Решить чьи-то материальные проблемы вы не сможете. Свои поступки согласовывайте только с собственным сердцем.

Близнецы

Вечер и ночь этого дня будьте вместе с любимыми. Подарите друг другу радость интимного общения. Это лучший день для примирения.

Рак

Следите при заключении официальных соглашений. Отстаивайте свои материальные интересы. Остерегайтесь мошенничества. Возвращение к прежним отношений станет началом нового романа.

Лев

Любимые станут хорошей поддержкой для вас. Прислушайтесь к их советам. Вдвоем вы гораздо эффективнее начнете действовать.

Дева

Вам не хватает объективности в оценке действий любимых. Не оправдывает все их поступки. Разделите на двух ответственность за отношения.

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Весы

Наметится улучшение финансовой ситуации. Однако нехватка денег еще будет ощущаться. Отложите проведение операций с недвижимостью. Примите приглашение на свидание.

Скорпион

Денег в кармане достаточно. В течение дня придется менять финансовые планы. Дополнительных взносов потребуют дети. В вашем доме будет царить согласие.

Стрелец

Не участвуйте в имущественных спорах. Ваша позиция окажется слабой. Заемные знакомым вещи вернутся к вам испорченными.

Козерог

Вы готовы будете пойти на определенные жертвы ради счастья любимых. Не теряйте головы. Помните о своих интересах.

Водолей

Желание получить новые ощущения может втянуть вас в неприятную ситуацию. Не следует флиртовать с малознакомыми людьми.

Рыбы

Более удачно будут продвигаться дела утром. Возможны лишние расходы при транспортных перевозках. Не вкладывайте деньги в рекламу.

Климатические изменения в Украине происходят быстрее, чем в других странах. Повышение температуры бьет рекорды, а нынешняя зима может стать самой теплой за последнее столетие.

Автор: Gazeta.ua
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