Гороскоп на 23 сентября: как сделать этот день самым счастливым в жизни

Достичь внутреннего равновесия помогут музыка и рисование. Фото: pixabay.com

23 сентября более чувствительными становятся уши, глаза и душа. Заметите, кто для вас является настоящим другом, а кто им только притворяется. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Почувствуйте гармонию с окружающей средой, - говорит астролог. - Не засиживайтесь в запыленных помещениях. Вбирайте силу природы. Умойтесь родниковой водой. Дышите полной грудью. Будьте здоровыми. Достичь внутреннего равновесия поможет музыка и рисование. В четверг все будет получаться отчаянным. Не бойтесь экспериментировать, если хотите наслаждаться результатом. Только таким образом можно сделать этот день самым счастливым в жизни. Признавайтесь любимым в любви, идите на собеседование в компанию своей мечты, отправляйтесь в путешествие, находите новых друзей, записывайтесь на курсы, интересуйтесь всем вокруг и станете интересным собеседником для других".

Овен

Утром собирайтесь на работу внимательно. Вы можете забыть дома нужные вещи. Это приведет к лишним затратам. Совершайте основные финансовые операции во второй половине дня.

Телец

Список необходимых расходов увеличивается. Появляться дополнительные шансы повысить свои доходы. Сумейте ими воспользоваться.

Близнецы

Легко будут решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Рак

Хорошо налаженный бизнес принесет ожидаемые прибыли. Поиски дополнительных источников доходов не дадут положительного результата. Хозяйничайте экономно.

Лев

Воздержитесь от принятия решений по финансовым вопросам. Внесены в новые проекты деньги могут пропасть. Ваша экономическая политика потребует изменений.

Дева

Ваш карман пополнится. Открывайте депозитные счета. Участвуйте в благотворительных акциях. Покупайте и обустраивайте новые участки земли.

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Весы

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для осуществления закупов.

Скорпион

Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не стоит. Размер доходов несколько снизится. Дополнительные расходы будут обременительными.

Стрелец

Вы получите хорошее вознаграждение за добросовестный труд. Прибыль оправдает ожидания. Можно будет позволить себе внеплановые расходы.

Козерог

Большинство заработанных денег пойдет на ежедневные нужды. Вкладывайте средства в осуществление текущего ремонта и замену сантехники. Выставлять свои вещи в продажу не время.

Водолей

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать верное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

Рыбы

Вы не будете знать счета своим деньгам. Поэтому можете остаться без копейки. Не допускайте хаотичных расходов.

Астролог дала подробный прогноз на неделю и объяснила, почему эти дни особые.