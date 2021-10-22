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суббота, 23 октября 2021 07:00

Гороскоп на 23 октября: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами

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Гороскоп на 23 октября: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Влюбленным желательно провести эти дни вместе. Говорите друг другу больше комплиментов. Фото: pixabay.com

23 октября не следует реанимировать давние отношения. Даже если такая инициатива поступит со стороны бывших любовников. Это приключение ранит ваше сердце. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота на этой неделе – время романтических признаний и творческого вдохновения, - говорит астролог. - Женатые в эти выходные сохранят страстные чувства на протяжении долгих лет. Влюбленным желательно провести эти дни вместе. Говорите друг другу больше комплиментов. Чаще смотрите на звезды. Предлагайте милым руку и сердце. Но не давайте волю ревности, потому что потеряете возможность чувствовать себя счастливыми. Выходные можно провести в путешествии. Хорошо отдохните от интеллектуального труда. Книги, телевизор и компьютер пусть остаются дома. Отправляйтесь на дачу. Это время финансового взлета для Тельцов, Львов, Скорпионов и Козерогов. Вы не будете иметь проблем с деньгами. Совершите все запланированные покупки".

Овен

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Купленные вещи не удовлетворят вас своим качеством. Ложные расчеты принесут убытки.

Телец

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Обновите свой гардероб утром в субботу. Должники могут вернуть вам деньги.

Близнецы

Воспользоваться заработанным по своему усмотрению не удастся. Прогнозируются непредвиденные расходы. Имейте в запасе определенную сумму для осуществления срочного ремонта техники.

Рак

Карман будет оставаться полупустой. Отправляться в дальний путь не следует. Средств на поездку не хватит.

Лев

В субботу может появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье.

Дева

Вас ждут прибыли в виде презентов. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие с радостью возьмут на себя все расходы.

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Весы

Коммерческая деятельность не будет успешной. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Скорпион

Позвольте себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Стрелец

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать пикник легче.

Козерог

Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Водолей

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На постороннюю поддержку не следует рассчитывать.

Рыбы

Не спешите с обещаниями. Некоторые из планов разрушатся из-за ограничений в финансах. Еще кто-то из родственников может обратиться с просьбой о материальной помощи.

Астролог удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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23
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