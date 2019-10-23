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среда, 23 октября 2019 07:00

Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты

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Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
Приятные впечатления принесут небольшие путешествия. Фото: astrozodiac.net

23 октября будет ощущаться прилив сил и бодрости. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день понадобится умение быстро принимать решения, - говорит астролог. - Планируйте встречи, свидания и переговоры. Улаживает конфликты. Люди будут идти навстречу друг другу. Приятные впечатления принесут небольшие путешествия. На Львов, Весов и Стрельцов ждут новая работа и повышение зарплаты. Рассылайте резюме. Получите приглашение на собеседование и займете должность, о которой давно мечтали".

Овен

Не берите на себя дополнительных спонсорских обязанностей. Денег хватает только на обеспечение ежедневных потребностей.

Телец

Инфляционные процессы заметно повлияют на ваш кошелек. Увеличивайте интенсивность труда для сохранения достаточной прибыли.

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Близнецы

Не соглашайтесь на участие в сомнительных финансовых проектах. О вашей выгоде партнеры не будут заботиться.

Рак

Не будет везти в торговых операциях. Ожидаемые деньги будут поступать с задержками. Отложите на вечер поход по магазинам.

Лев

Хозяйничайте экономно. Улаживает без задержек все недоразумения по финансовым вопросам. Не допускайте задолженности.

Дева

Отложите проведение операций с недвижимостью. Не подписывайте поручений на пользование вашим имуществом. Остерегайтесь мошенничества.

Весы

Звезды будут способствовать дальнейшему улучшению материального положения. Пополните сбережения. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Скорпион

Бизнес потребует дополнительных взносов. В результате уровень доходов снизится. Уменьшайте расходы на собственные нужды.

Стрелец

Сможете существенно улучшить свое материальное положение. Не пропустите такой возможности. В ваших руках будет немалая сумма. Сумейте ею распорядиться мудро.

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Козерог

Не стоит обращаться к услугам сервисных служб. Качество работы не будет соответствовать выставленным счетам. Позаботьтесь об обновлении интерьера своего дома.

Водолей

Заработок не будет покрывать текущие расходы. Возникнет потребность в дополнительных источниках финансирования. Пригодится отложен денежный запас.

Рыбы

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Непредвиденных расходов становится все больше. Заручитесь финансовой поддержкой друзей и родных.

Солнце переходит в знак Скорпиона. Астролог рассказала, чего ждать от недели с 21 по 27 октября.

Автор: Gazeta.ua
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