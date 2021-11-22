Гороскоп на 23 ноября: в чьей жизни наступает судьбоносный период

Хорошее время для проверки зрения и слуха, визита к стоматологу и гинекологу. Фото: pixabay.com

23 ноября – один из самых напряженных дней недели. Придется все время корректировать свои планы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поступают новости, которые будут поражать, – говорит астролог. – Пригодится умение импровизировать. Проигрывает тот, кто привык опускать руки. Не время отдыхать на лаврах. Уверенно беритесь за запланированные дела. Судьбоносный период наступает в жизни Весов, Стрельцов и Скорпионов. Умейте постоять за себя, защищайте интересы своей семьи. Хорошее время для проверки зрения и слуха, визита к стоматологу и гинекологу. Проверяйте сроки реализации продуктов. Остерегайтесь отравления. Неблагоприятный день для начала строительства".

Овен

Сделки купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов.

Телец

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Утерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте их без присмотра.

Близнецы

Не подвергайте себя на штрафные санкции. Будьте готовы к общению с налоговой. Спор с представителями власти обойдется дорого.

Рак

Ситуация стабильная. Не нарушайте привычный ритм работы. Брать на себя дополнительную финансовую ответственность рискованно.

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Лев

Вы можете самостоятельно навредить своему бюджету. Сохраняйте умеренность во время денежных операций. Внимательно считайте.

Дева

Ожидать материальной поддержки со стороны родных не следует. Рассчитывайте на свои возможности. Кто-то из близких может принести вам ущерб.

Весы

Наведите порядок в финансовой документации. Не занимайтесь вопросами раздела имущества. Подождите с оформлением новых пакетов документов.

Скорпион

Финансовые возможности ограничены. Отложите проведение крупных банковских операций. Не подписывайте имущественные поручения.

Стрелец

Хорошо просчитайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь мошенничества. Пропавшие в этот день деньги к вам не вернутся.

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Козерог

Не открывайте новые предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами.

Водолей

Вас обойдут серьезные финансовые неприятности. Денег будет хватать. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

Рыбы

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Неделя с 22 по 28 ноября будет спокойной и плодотворной. С оптимизмом смотрите в будущее.