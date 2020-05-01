Гороскоп на 2-3 мая: какие сюрпризы готовят первые выходные месяца

Ждите звонки от давних знакомых, открывайте для себя новые книги и фильмы. Фото: pixabay.com

2-3 мая будет везти инициативным и настойчивым. Не стоит тратить время на пассивный отдых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В выходные начнут осуществляться мечты, - говорит астролог. - Удачное время для практического воплощения разработанных ранее проектов. Общайтесь с интересными людьми. Беритесь за сложные задачи. Первые выходные месяца будут богатыми на приятные сюрпризы. Ждите звонки от давних знакомых, открывайте для себя новые книги и фильмы. Приятные впечатления - гарантированы. Найдите время для работы возле земли. Пересаживайте комнатные растения. Хорошо будет расти все посаженное на днях. Избавьтесь долгов".

Овен

Ваша личная жизнь может стать темой для обсуждения окружающих. Не рассказывайте людям о своих домашних проблемах. Подумайте сами, как их лучше решить.

Телец

Деньги могут быстро таять. Новых поступлений не будет. Не стоит переживать по этому поводу. Судьба удерживает вас от приобретения мусора.

Близнецы

Старайтесь рационально использовать свои средства. Тогда их хватит до нового заработка. Проводите с любимыми субботу. Воскресенье лучше посвятить пожилым родственникам.

Рак

Говорить с милыми о серьезности ваших чувств не следует. Они не готовы к подобным разговорам. Поддерживайте дружеское общение.

Лев

Денег в кармане будет достаточно. Может раздражать постоянное изменение цен. Трудно в такой ситуации четко рассчитать свои расходы. Откажитесь от развлечений. Лучше будете чувствовать себя в мягком кресле рядом с любящими людьми.

Дева

Финансов хватает на отдых и развлечения. Покупайте товары для детей. Поход на рынок лучше спланировать на утро субботы. В воскресенье старайтесь тратить меньше денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удастся ли преодолеть невиданную засуху майскими дождями

Весы

Любимые готовы будут удовлетворять все ваши прихоти. Не переходите границы. Знайте меру своему желанию. Сделайте что-то приятное и для них.

Скорпион

Изменения цен на товары и услуги заставят вас пересмотреть планы на отдых. Вместе с женой (мужем) сделайте дома генеральную уборку. Эта работа поднимет настроение обоим. В доме будет царить порядок.

Стрелец

Попытки заработать будут мало результативными. Возможны убытки из-за повреждения вашего имущества другими людьми. Наведайтесь на дачу.

Козерог

Ожидаются небольшие денежные поступления. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно. Экономить не придется. Приобретение бытовой техники лучше отложить.

Водолей

Обстоятельства будут складываться неплохо. Можно будет договориться с людьми об обмене услугами на каких-то приемлемых условиях. Отложите интеллектуальный труд до следующей недели. Дайте голове отдохнуть.

Рыбы

Неудачные дни. Сократите список расходов к минимуму. Оставайтесь дома. Наведите порядок в своих вещах. Предложите материальную поддержку пожилым родственникам.

Неделя с 27 апреля по 3 мая будет удачной. Абсолютный успех ждет Близнецов, Дев и Скорпионов. Им будет везти в финансовых делах и личной жизни.