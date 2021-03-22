Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики

Плодотворно будут проходить переговоры. Особенно если все их участники намерены достичь договоренности. Фото: pixabay.com

23 марта заработок не будет соответствовать вашим ожиданиям. Срочный ремонт техники займет много денег. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Хорошо будет работать голова, - говорит астрологиня. - Начинайте занятия по углубленному изучению предметов. Обменивайтесь опытом с коллегами. Плодотворно будут проходить переговоры. Особенно если все их участники намерены достичь договоренности. Контролируйте свои эмоции. Вспыльчивости может вредить вашим делам. Страсти могут разгореться не на шутку. Будет утомлять окружающая суета. Предложения любимых будут казаться неуместными. После работы отдохните наедине. Счастливчиками этого дня себя почувствуют Тельцы и Близнецы, Львы и Водолеи".

Овен

Легко можно будет договориться с родными. Попробуйте преодолеть давнее противостояние с кем-то из близких людей.

Телец

Чаще советуйтесь с женой (мужем). Так вы сможете принять правильное решение. А заодно и поселите согласие в доме.

Близнецы

Не отказывайтесь от приглашения на дружескую вечеринку. Вас ждут интересные встречи и сюрпризы.

Рак

Денег в кармане мало. Позаботьтесь об экономном их использование. Переход на новое место работы будет финансово невыгодным.

Лев

Удача улыбнется вам. Операции купли-продажи пройдут удачно. Вы сможете сэкономить немалую сумму.

Дева

Расширяйте круг своего общения. Не замыкайтесь один на один со своими проблемами. Вместе со знакомыми легче найти выход из положения.

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Весы

Время романтических событий в вашей жизни. Новое знакомство может превратиться в роман. Оживляются отношения между членами вашей семьи.

Скорпион

Не давайте финансовых расписок. Не берите ссуд. Ситуация остается непростой. Старайтесь не усложнять ее.

Стрелец

Не стоит в этот день обращаться к представителям исполнительной власти. Судебные дела начинать не следует. Это будет стоить вам неоправданно дорого.

Козерог

Вернитесь к когда-то нерешенным материальным вопросам. Сейчас у вас будет больше шансов довести дела в порядок.

Водолей

Не давайте ложных обещаний представителям противоположного пола. Они вам этого не простят.

Рыбы

Удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти в соответствии с вашей работоспособностью. Открывайте депозитные счета.

Астрологиня назвала эту неделю особенной и дала неожиданный прогноз на будущее.