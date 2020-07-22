Гороскоп на 23 июля: кому жизнь подарит второй шанс

Не обольщайтесь на щедрые обещания. Дальше слов дело не пойдет. Фото: pixabay.com

23 июля выдерживайте дистанцию во время общения с соседями. Тогда их проблемы не станут вашими. Берегите покой своей семьи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день неосуществленных проектов, - говорит астролог. - Большинство надежд окажутся напрасными. Не обольщайтесь на щедрые обещания. Дальше слов дело не пойдет. Принесет разочарование и новая влюбленность. Люди не будут учитывать этику. Могут откровенно унижать слабых и беззащитных. Отстоять справедливость будет непросто. Наглость будет преобладать благородство. В хорошем настроении в конце дня оставаться единицы. Овнам, Весам и Скорпионам жизни подарит второй шанс. Удачно воспользуются им те, кто не ленится".

Овен

Не выставляет собственную недвижимость на продажу. Дождитесь периода стабилизации цен. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует. Качество работы мастеров вас не удовлетворит.

Телец

Поступят новые перспективные финансовые предложения. Вы сможете попробовать реализовать свое желание по повышению собственного материального обеспечения.

Близнецы

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться. Выбирайте стратегию малых шагов.

Рак

Обращаться к шефу с просьбой о повышении заработка не надо. Вы получите отказ. А круг ваших профессиональных обязанностей увеличится.

Лев

Состояние дел будет постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет не сложно.

Дева

Оформлять документы на регистрацию предпринимательской деятельности не следует. Это дело не принесет больших доходов. Не изменяйте основного направления работы.

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Весы

Почтовые переводы денег задержатся. Рассчитывать на них не стоит. Отложите поиски помещения для нового офиса. Оно будет стоить неоправданно дорого.

Скорпион

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги. Может случиться даже ценная находка. Не жалейте средств на благотворительные дела.

Стрелец

Большой прибыли не ожидается. Однако не следует жалеть денег на помощь ближним. Отзовитесь по просьбе знакомых о материальной поддержке в беде.

Козерог

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Не жалейте средств на поддержание здоровья детей.

Водолей

Научитесь удивлять милых. Продемонстрируйте им свои целительские способности. Приготовьте чай из целебных трав. Сделайте расслабляющий массаж перед сном.

Рыбы

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы только усложните ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

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