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Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день

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Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Говорите милым правду. Или не говорите ничего. Ложь быстро выйдет на поверхность. Фото: pixabay.com

23 декабря - наиболее продуктивный день недели. Не позволяйте себе лениться. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Открыто идите на контакт с окружающими, - говорит астрологиня. - Но будьте готовы к недоразумениям в сфере связи и информации. Вы можете получать чужие письма и терять свои. Проверяйте, хорошо ли вас поняли собеседники. Позаботьтесь о своем внешнем виде. Начните занятия в тренажерном зале. Говорите милым правду. Или не говорите ничего. Ложь быстро выйдет на поверхность. Вы попадете в крайне неудобную ситуацию. Этот день осчастливит Овнов, Дев и Весов".

Овен

У вас будет прекрасная возможность укрепить свои финансовые позиции. Ожидается хорошая прибыль. Не спешите открывать депозитные счета.

Телец

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Однако не стоит рассчитывать на чистое везение. Прибыли будут эквивалентными затраченным вами усилиям.

Близнецы

Увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет.

Рак

Подоходный день. Должники могут вернуть вам деньги. Купленные товары будут служить долго. Не стоит открывать новых счетов.

Лев

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Дева

Завершается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

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Весы

Поступит ожидаемая сумма. Новые финансовые предложения не спешите принимать. Вряд ли они окажутся интересными.

Скорпион

Не налагает больших надежд на этот день. Обещаний будет больше, чем реальной прибыли. Не покупайте средств связи.

Стрелец

Содержится средний уровень доходов. Вы не сможете получить сразу всю заработанную сумму. Не давайте людям в пользование собственных вещей.

Козерог

На текущие расходы денег хватает. Имущественные споры будут решаться не в вашу пользу. Отложите распределения наследства. Не покупайте недвижимости.

Водолей

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметной прибыли тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Необходимую сумму для осуществления серьезных операций придется подбирать из разных источников.

Наступает новый период в истории человечества, время глобального обновления. 21 декабря начнется Эра Воздух, которая изменит Эру Земли.

Автор: Gazeta.ua
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