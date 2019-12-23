Гороскоп на 23 декабря: чего нельзя делать в этот день

В понедельник люди не будут внимательными. Каждый будет слышать только собственные аргументы. Фото: pogliad.ua

23 декабря люди будут волноваться из-за незавершенных на прошлой неделе дел. В хлопотах они будут забывать о самом главном - праздник уже близко. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Особенно много внимания люди будут уделять делам, касающихся имущественных или наследственных вопросов, - говорит астролог. - Часто толчком к действиям будут зависть. Именно в этот день не стоит искать справедливости. Принципиально изменить ситуацию не удастся. Желательно отменить важные переговоры. В понедельник люди не будут внимательными. Каждый будет слышать только собственные аргументы. Достичь согласия удастся единицам. В этот день нельзя затевать шумные застолья, выбирать себе партнера для жизни, вкладывать средства в авто или гараж, расширять бизнес или расторгать брак. Будьте осторожны со словами. Любимые все будут брать близко к сердцу".

Овен

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

Телец

Ошибки при оформлении финансовой документации принесут убытки. Торговые операции пройдут неудачно. Делайте только необходимые покупки.

Близнецы

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите подписание имущественных поручений. Не отказывайте родным в финансовой поддержке.

Рак

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные заработки. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашим родным.

Лев

Заработки растут. Финансовые операции будут проходить без задержек. Не стоит покупать мебель. Начавшийся ремонт затянется надолго.

Дева

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на нужды детей. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

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Весы

В вашем распоряжении мало средств. Делать взносы в новые проекты опасно. Финансовой выгоды такой шаг не принесет. Ограничьте расходы.

Скорпион

День повышенного экономического риска. Финансовые планы разрушатся. Новые предложения партнеров не будут удовлетворять вас. Следите за движением денег.

Стрелец

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Козерог

Ограничьте свои желания. Удовольствие несвоевременных прихотей дорого обойдется. Увеличение доходов не ожидается.

Водолей

День мелких финансовых неприятностей. Избегайте штрафных санкций. Не делайте долгов. Будьте готовы к непредвиденным расходам.

Рыбы

Доходы понемногу начнут расти. Вкладывайте деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием своего имущества. Покупайте товары для дома.

Неделя с 23 по 29 декабря будет непростой. Она потребует от людей сосредоточенности, терпения и настойчивости. Астролог посоветовала, как прожить эту неделю наиболее удачно.