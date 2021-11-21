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воскресенье, 21 ноября 2021 20:00

Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год

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Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Планируйте 2022 год. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Фото: pixabay.com

Неделя с 22 по 28 ноября будет спокойной и плодотворной. С оптимизмом смотрите в будущее. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Действуйте активно, выполняйте несколько заданий сразу, – говорит астролог. – У многих откроется способность предвидеть будущее. Планируйте 2022 год. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Не торопитесь покупать недвижимость или переезжать за границу. Внезапно может повыситься температура. Если заболели, соблюдайте постельный режим. Во время встречи с родственниками больше молчите. Не рассказывайте об успехах. Рискованно начинать строительство или планировать переезд. Эта неделя будет кормить весь год. Поэтому не ленитесь и просыпайтесь раньше, беритесь за дела, которые откладывали, упорно идите к своей цели".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Будут идеи и вдохновения. Неделя придаст силы, удастся привлечь к сотрудничеству щедрых инвесторов. Лучший период, чтобы составить бизнес-план и прощупать все подводные камни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тот, кто в горячке будет принимать важные решения, потерпит серьезные убытки. Финансовая ситуация меняется. Не торопитесь скупать валюту и брать кредиты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Установите сигнализацию в доме, чтобы уберечься от воров. Не оставайтесь в стороне от политических событий в стране. Занимайтесь благотворительностью. Много хлопот доставят дети. Помогите им наладить отношения со сверстниками и подтянуть успеваемость в школе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Коллеги считают вас успешными и трудолюбивыми, но скорыми на расправу. Прекратите спорить по пустякам. Оставайтесь толерантными, уважайте чужую точку зрения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Лучший период в году. Ощутите положительные перемены. Ваши идеи будут поддержаны авторитетными людьми. Есть шанс заявить о себе. Только помните, что слепое доверие к людям регулярно подводит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Выплаты будут поступать по частям. Этого хватит на продукты и услуги. Покупку мебели и верхней одежды придется отложить.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Подождите с поиском нового места работы. Эксперименты с деньгами будут неудачны. Отношениям не хватает искренности. Сделайте первый шаг. Расскажите избранникам о планах на жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Будете чувствовать себя бодро и возвышенно. Все будет идти в руки. Помешает только лень. Работайте с рассвета до глубокой ночи. Эта неделя кормит год.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Рассылать резюме не следует. Вакансий будет достаточно, но условия работы не понравятся. Соглашайтесь на сотрудничество с людьми, которых давно знаете. Это принесет высокий заработок и рост карьеры.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Выгодные на первый взгляд операции могут обернуться в ущерб. Из-за зависти знакомые будут ставить палки в колеса. Не унижайте тех, кого любите. Уважайте их права и желания.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Вокруг много желающих сбить с правильного пути. Не стоит уходить в отпуск. Ибо многое потеряете и отстанете от коллег. Избегайте отношений с людьми, к которым вас ревнуют любимые.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рассчитайтесь с долгами. Покупать товары в кредит не следует. Случайное знакомство будет иметь романтическое продолжение.

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Автор: Gazeta.ua
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ноября

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