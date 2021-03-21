Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее

Воздержитесь от экспериментов с внешностью и интерьером дома. Фото: pixabay.com

22-28 марта - неделя сильных и целеустремленных. Хватит откладывать запланированное. Воплощайте в жизнь свои идеи и собирайте плоды. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будут мешать люди без знаний и опыта, - говорит астрологиня. - Доверять рекламе и новостям не стоит. Воздержитесь от экспериментов с внешностью и интерьером дома. Покупать обувь лучше в четверг. Сможете преодолеть недуги, трудности с финансами и уладить конфликты. Светлое будущее звезды пророчат Овнам, Весам и Водолеям".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Полагайтесь на партнеров с опытом. Советуйтесь и ищите компромиссы. Не тратьте деньги без надобности. Придерживайтесь закона, иначе попадете впросак.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Захочется сменить работу и место жительства. От последней идеи лучше откажетесь, скоро ждет еще один переезд. Будет зависеть от мыслей родственников и друзей. Это будет сбивать с правильного пути.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Есть шанс найти наставника, который поможет профессиональному росту. Записывайтесь на курсы английского или программирования. Это плохое время для ремонта. Избегайте служебных романов. За измену придется заплатить браком.

Рак (22 июня - 22 июля)

Неделя принесет вдохновение и любовь. Помогайте себе и окружающим справиться с трудностями. Вовремя выплачивайте кредиты.

Лев (23 июля - 23 августа)

Намерения что-то улучшить мгновенно превратятся в неприятности. Не настаивайте, чтобы любимые менялись ради вас. Им надоест подстраиваться. Начнут уединяться со смартфоном в руках.

Дева (24 августа - 23 сентября)

В коллективе могут игнорировать ваши интересы, жалобы и предложения. Вы можете попасть под сокращение. Не волнуйтесь, потому что все это будет к лучшему. Найдете работу мечты, за которую будут платить больше.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Заявляйте о себе. К вам будут прислушиваться. Время осуществлять желания. Новые романтические отношения будут вдохновлять.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Возьмитесь за собственные дела и успех улыбнется вам. Плохо будет тем, кто сидит на одном месте и не любит изменений. Это подходящее время для самообразования и накопления ресурсов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Держите на расстоянии тех, кто настаивает на общении с вами. Они принесут хлопоты. Трудно будут даваться длительные походы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Воздержитесь от приобретения авто и мебели. Не обещайте кому-то материальной поддержки. Будет ценна каждая гривна. Объясниться с близкими помогут любимые.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Наслаждайтесь тем, что имеете. Ограничение - лишние. Придется покупать смартфоны и технику для кухни. Следите за работой газовых колонок и котлов.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Укрепляйте позиции на работе. Демонстрируйте способности. За труд будут щедро платить. Держитесь подальше от завистливых людей. Избегайте сплетен.

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