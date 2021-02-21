Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну

Оригинальные идеи помогут больше заработать и завоевать авторитет у коллег. Фото: pixabay.com

Неделя с 22 по 28 февраля сделает счастливыми многих. Все будет хорошо, если начнем мыслить творчески. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Удастся найти выход из проблем, которые тормозили вашу активность не один месяц, - говорит астрологиня. - Составляйте планы на весну. Воспользуйтесь возможностью, потому что так будет не всегда. В выходные все снова будет казаться неподъемным. Оригинальные идеи помогут больше заработать и завоевать авторитет у коллег. Не скрывайте своих чувств. Признавайтесь любимым, пойте, пишите стихи. Хороший результат дадут водные процедуры. Вода будет особенно целебной".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вокруг вас будут бурлить эмоции. Знакомые и коллеги могут выяснять отношения силой. Не поддавайтесь на провокации. Сейчас стоит разобраться в себе. Оставайтесь честными и порядочными. Заработки растут.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Дела трудно будет сдвинуть с места, но пятница исправит все. Наиболее важное перенесите на конец недели. Раскроете в себе таланты, которые давно скрывали.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Многое успеете. Хватит и времени, и вдохновение, и ресурсов, чтобы реализовать задуманное. Не отправляйтесь на заработки далеко от дома. Обещанного богатства это не принесет.

Рак (22 июня - 22 июля)

Хорошо отдохните в выходные, чтобы с понедельника улучшить свои дела и финансовое положение. За неделю до весны многое начнет получаться. Не затягивайте с реализацией планов. Весна обещает много побед.

Лев (23 июля - 23 августа)

Обостряется интуиция. Будете видеть неприятности, поэтому сумеете обойти их. Родные грустят без вашей опеки. Купите мебель в спальню, обновите гардероб детям, выберите новый смартфон для любимых.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дела, на которые потратили много времени и сил, дадут хороший результат. Действуйте в направлении, которое наметили в начале года. Поиск финансовых и бизнес-партнеров будет удачным. Звезды способствуют высоким заработкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как прогнать печаль и депрессию – медицинский гороскоп на 21 февраля

Весы (24 сентября - 23 октября)

Судьба вознесет вас к новым вершинам. Доверьтесь ей. Прекратите двигаться против течения. Случайная встреча в среду кардинально изменит ваши планы. Следите за тем, что и в каком количестве потребляете. Лишний вес трудно будет сбросить.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будете в эпицентре ссор и споров. Воздержитесь от драк. Если хотите помахать кулаками, сходите в тренажерный зал, побейте грушу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не спешите с выбором. Первым будет не тот, кто сделает что-то быстрее, а тот, кто хорошо обдумывает каждый шаг. Искать работу лучше в четверг. Предложений будет достаточно.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Придется уделить время тем, кто рядом. Дети нуждаются в поддержке в обучении. Не игнорируйте их просьбы о помощи. Повысить заработки будет сложно. Экономьте. Заботьтесь об уюте в доме. Стоит заказать химчистку мебели.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будете хозяином ситуации. Многое будет прибегать и это будет вдохновлять. Берите на себя ответственность за работу команды. Коммерческая деятельность будет идти успешно.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Если чего-то не успеваете, просите о помощи. Люди будут идти вам на встречу. Наслаждайтесь тем, что имеете. Берегите спокойную атмосферу в доме. Будет хотеться сладкого. Побалуйте себя пирожными.

21 февраля немало дел придется отложить из-за непредвиденных обстоятельств. Астрологиня рассказала, чем порадует последнее воскресенье зимы.