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пятница, 22 октября 2021 07:00

Гороскоп на 22 октября: почему этот день такой особенный

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Гороскоп на 22 октября: почему этот день такой особенный
Смелые и изобретательные проживут плодотворный день. Не пора бездельничать. Фото: pixabay.com

22 октября воспринимайте стечение обстоятельств как подарок судьбы. Приближаются кардинальные перемены в личной жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Случайностей в этот день не будет, - говорит астролог. - Это время особое, потому что появятся возможности, на которые вы так долго ждали. Предложат новую должность, пригласят на свидание. Смелые и изобретательные проживут плодотворный день. Не пора бездельничать. Спешите использовать шанс значительно продвинуть свои дела вперед. Начинайте новые проекты. Расширяйте бизнес. Открывайте новые предприятия. Влюбленные могут именно в этот день предложить милым руку и сердце. Романтическое настроение в эту пятницу будет вдохновлять к любовным ласкам и свиданиям".

Овен

Вы можете переоценить собственные финансовые возможности. Не давайте обещаний предоставить кому-то материальную поддержку. Выставлять на продажу свои вещи не следует.

Телец

Трудно сложится рабочий день. Не несите нервного напряжения в дом, потому что испортите родным вечер.

Близнецы

Размер прибыли не оправдает ваших надежд. Пересмотрите список запланированных покупок. Придется его существенно уменьшить.

Рак

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

Лев

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Не следует покупать офисную технику и компьютеры. Есть высокая вероятность приобрести поврежденные вещи.

Дева

В окружении приятных людей вы будете чувствовать себя прекрасно. Не засиживайтесь вечером дома. Отдохните в хорошем обществе.

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Весы

Без денег вы не останетесь. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Но не ждите быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток.

Скорпион

На любимых будет сильно влиять их окружения. Поэтому путь к сердцу милых следует искать через близких к ним людей.

Стрелец

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Не следует в этот день заниматься переоснащением профессионального оборудования.

Козерог

Денег хватает на все необходимое. Подождите с большими покупками. Качество купленных вещей не будет удовлетворять вас.

Водолей

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными. Возможны мелкие потери в виде утерянных вещей.

Рыбы

Забудьте о мелких недостатках своих партнеров. Проявляйте заботу о любимых.

Астролог шокировала прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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