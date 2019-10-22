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вторник, 22 октября 2019 07:00

Гороскоп на 22 октября: астролог назвала знаки, которым улыбнется судьба

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Гороскоп на 22 октября: астролог назвала знаки, которым улыбнется судьба
Освободите дом от лишних вещей. Помойте окна. Фото: astrozodiac.net

22 октября не складывайте грандиозных планов. Позвольте делам идти своим ходом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет заранее предсказать развитие событий этого дня, - говорит астролог. - Не верьте всему, что услышите. Будьте готовы терпеливо реагировать на изменения настроения окружающих. Особенно нервными будут женщины. Слезы потечет по малейшему поводу. Выносить окончательные решения по важным вопросам не пора. Освободите дом от лишних вещей. Судьба улыбнется Тельцам, Скорпионам, Стрельцам, Водолеям и Рыбам".

Овен

Могут возникать задержки с выплатами денег. Торговля пойдет вяло. Не стоит в этот день покупать транспортную технику.

Телец

Воспользуйтесь возможностью поправить свои финансовые дела. Но размер доходов увеличится только на следующей неделе. Работайте на перспективу.

Близнецы

Не планируйте значительных финансовых операций. Вместо дохода будете иметь ущерб. Ограничьте текущие расходы.

Рак

Деньги будут водиться в кармане, однако не будет удовлетворять их количество. Может ощущаться финансовый дефицит. В материальной поддержки будут нуждаться старшие родственники.

Лев

Наблюдайте за изменениями на рынке. В соответствии с ними скорректируйте финансовые планы. Вложенные сейчас в новые проекты деньги не дадут желаемой прибыли.

Дева

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Часть заработанного отдайте на благотворительные дела.

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Весы

Проверяйте оформления гарантийных бумаг при осуществлении покупки. В случае обнаружения дефекта вам придется отстаивать свои права потребителя.

Скорпион

Задержитесь на работе. Дела будут идти лучше в вечернее время. После захода солнца может поступить небольшая сумма денег.

Стрелец

Вас ждет много мелких расходов в первой половине дня. На высокие заработки рассчитывать не стоит. Однако скоро финансовые дела пойдут лучше.

Козерог

Решайте все финансовые вопросы в порядке их поступления. Не откладывайте на потом. Иначе сумма задолженности будет быстро расти.

Водолей

Удерживаться на достаточном уровне материального обеспечения помогут дополнительные источники заработка. На трудолюбивых ждет хорошая награда.

Рыбы

Большая часть заработанных денег пойдет на удовлетворение потребностей близких людей. Ваш бюджет может не выдержать такой нагрузки. Не теряйте здравого смысла.

Астролог рассказала, каким знакам будет везти с 21 по 27 октября.

Автор: Gazeta.ua
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22
октября

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