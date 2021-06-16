Гороскоп на 22 июня: кому и когда улыбнется успех

22 июня все станет на свои места. Появится уверенность в завтрашнем дне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Только не хватит сил и энергии, - говорит астролог. – Люди будут без охоты идти на работу после трех выходных дней. Не позволяйте себе утонуть в повседневних хлопотах. Будет возникать желание по-новому переставить мебель в доме. Душа потребует обновления. Знакомые часто будут говорить неправду. Не спешите доверять слухам. Звездный час наступает в жизней Раков, Львов и Скорпионов. Успех улыбнется после обеда. Просыпайтесь на рассвете и приступайте к делам".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Любимые будут равнодушны к вашим развлечениям и приключениям. Лучше отдохните друг от друга. Неудачный период сдавать анализы. Врачи могут ошибаться с диагнозами.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Обострятся конфликты между свекровями и невестками. Женщинам разных поколений непросто будет договориться. Больше времени проводите с любимыми и детьми.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Из-за перегрузки на работе будут беспокоить мигрени. Захочется остренького. Побалуйте себя вялеными помидорами или свежими огурцами с чесноком.
Рак (22 июня - 22 июля)
Отстаивайте интересы близких. Вступайтесь за любимых на улице и перед семьей. Используйте солнцезащитные кремы, когда нежитесь на пляже.
Лев (23 июля - 23 августа)
Переписка с незнакомцами поднимет настроение. Свидание планируйте на вечер.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не пытайтесь завоевать чье-то сердце. Чувства вряд ли окажутся взаимными. Может напомнить о себе витилиго - белые пятна на теле.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Любимые будут ревнивыми и придирчивыми. Зря старайтесь удержать их дома. Пусть с головой окунутся в свои дела. Тогда времени на подозрения не будет.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Не стоит рассчитывать на материальную поддержку любимых. Они неохотно будут делиться деньгами.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не забывайте о семейных обязанностях. Претензии от любимых не замедлят. Не провоцируйте аллергию. Откажитесь от прогулки в парке во время цветения акации.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Это время ссор. Надоест выяснять отношения. Лучше отправьте любимых с детьми на отдых. Они хорошо проведут время и у вас не будет поводов для нервных срывов.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Держитесь в стороне конфликтов в семье. Любимые могут обижаться из-за вашей забывчивости. Напоминайте себе в смартфоне дату годовщин и дней рождений.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не читайте лежа. Глазам нужен отдых. Погуляйте в поле, смотрите вдаль.
Узнайте первыми, какие неожиданности готовит июня напоследок.
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