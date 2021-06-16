Гороскоп на 22 июня: кому и когда улыбнется успех

Просыпайтесь на рассвете и приступайте к делам. Фото: pixabay.com

22 июня все станет на свои места. Появится уверенность в завтрашнем дне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Только не хватит сил и энергии, - говорит астролог. – Люди будут без охоты идти на работу после трех выходных дней. Не позволяйте себе утонуть в повседневних хлопотах. Будет возникать желание по-новому переставить мебель в доме. Душа потребует обновления. Знакомые часто будут говорить неправду. Не спешите доверять слухам. Звездный час наступает в жизней Раков, Львов и Скорпионов. Успех улыбнется после обеда. Просыпайтесь на рассвете и приступайте к делам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Любимые будут равнодушны к вашим развлечениям и приключениям. Лучше отдохните друг от друга. Неудачный период сдавать анализы. Врачи могут ошибаться с диагнозами.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Обострятся конфликты между свекровями и невестками. Женщинам разных поколений непросто будет договориться. Больше времени проводите с любимыми и детьми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Из-за перегрузки на работе будут беспокоить мигрени. Захочется остренького. Побалуйте себя вялеными помидорами или свежими огурцами с чесноком.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отстаивайте интересы близких. Вступайтесь за любимых на улице и перед семьей. Используйте солнцезащитные кремы, когда нежитесь на пляже.

Лев (23 июля - 23 августа)

Переписка с незнакомцами поднимет настроение. Свидание планируйте на вечер.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не пытайтесь завоевать чье-то сердце. Чувства вряд ли окажутся взаимными. Может напомнить о себе витилиго - белые пятна на теле.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Любимые будут ревнивыми и придирчивыми. Зря старайтесь удержать их дома. Пусть с головой окунутся в свои дела. Тогда времени на подозрения не будет.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не стоит рассчитывать на материальную поддержку любимых. Они неохотно будут делиться деньгами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не забывайте о семейных обязанностях. Претензии от любимых не замедлят. Не провоцируйте аллергию. Откажитесь от прогулки в парке во время цветения акации.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Это время ссор. Надоест выяснять отношения. Лучше отправьте любимых с детьми на отдых. Они хорошо проведут время и у вас не будет поводов для нервных срывов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Держитесь в стороне конфликтов в семье. Любимые могут обижаться из-за вашей забывчивости. Напоминайте себе в смартфоне дату годовщин и дней рождений.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не читайте лежа. Глазам нужен отдых. Погуляйте в поле, смотрите вдаль.

Узнайте первыми, какие неожиданности готовит июня напоследок.