Гороскоп на 22 декабря: на какие изменения ждать

Кому-то придется решиться на переезд, некоторых ждет повышение зарплаты. Фото: pixabay.com

22 декабря вы можете стать причиной семейного конфликта. Не лучший день для принятия важных личных решений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Начало дня будет тяжелым, - говорит астрологиня. - Утром лучше жить по устоявшимся графику. Не следует перед выходом из дома обсуждать неприятные темы с родней. Начавшиеся разговоры затянутся. Хорошо рассчитывайте свое время. Не допускайте опоздание на работу или встречи. Люди в этот день будут менее склонны прощать друг другу ошибки. Это время перемен. Кому-то придется решиться на переезд, некоторых ждет повышение зарплаты, признание в любви и известие о пополнении в семье".

Овен

Тяжелый день. Оправдаются ваши пессимистические прогнозы. Надеяться на постороннюю финансовую поддержку не следует. Откажитесь от проведения операций с недвижимостью.

Телец

Ваши дела идут вверх. Ожидается пополнение бюджета. Во второй половине дня можно уверенно заниматься решением финансовых вопросов.

Близнецы

Поступление заработанных денег задерживается. Список необходимых расходов не станет короче. Будет ощущаться нехватка средств.

Рак

Осуществляйте только необходимые выплаты. Избытка денег не будет. Участвовать в долгосрочных финансовых проектах не стоит.

Лев

Не унывайте по поводу утраченной любви. Освободите свое сердце для новых приключений. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа.

Дева

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

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Весы

Ваше сердце готово любить хоть весь мир. Рядом с вами счастливее станут другие.

Скорпион

Будут поступать различные финансовые предложения. Среди них будут и справедливы. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Стрелец

Не стоит высказывать свое недовольство любимым. Поиски виновных ничем хорошим не закончатся. Предложите что-то конструктивное и берегите существующие отношения.

Козерог

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Водолей

Не лучшее время для поиска подработки. Берегитесь щедрых обещаний. На руки вы получите мизерную сумму. Отдавайте предпочтение проверенным источникам доходов.

Рыбы

Не стоит планировать заранее свой вечер. Доверьтесь судьбе. В вашей личной жизни ожидаются заметные перемены к лучшему. Принимайте их с радостью.

Наступает новый период в истории человечества, время глобального обновления. 21 декабря начнется Эра Воздуха, которая изменит Эру Земли.