Гороскоп на 22 августа: как прожить этот день с пользой

22 августа умойтесь родниковой водой. Позаботьтесь о здоровом питании. Фото: astrozodiac.net

В четверг 22 августа дайте голове отдохнуть. Поработайте на земле. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не засиживайтесь в запыленных помещениях. Почувствуйте гармонию с природой, - говорит астролог. - Умойтесь родниковой водой. Позаботьтесь о здоровом питании. Достичь внутреннего равновесия поможет музыка и рисование. Не тратьте время на планирование. Действуйте. День способствует мастерам-изобретателям и ремесленникам. В трудный момент положитесь на опыт старших друзей".

Овен

Сократите расходы. Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым.

Телец

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация будет налаживаться.

Близнецы

Деньги могут быстро всплывать. На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Рак

Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества. Изменений к лучшему в личной жизни не предвидится. Есть риск испортить отношения с любимыми. Не допускайте категоричных высказываний во время разговоров.

Лев

Поступление денег задержится. Разделите ежедневные расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно. Не лишним будет умение экономить.

Дева

Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Тогда не придется жаловаться на размер заработка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев поражает планами мероприятий на День Независимости

Весы

Дела будут идти неплохо. Так что не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Пополните свои сбережения. Можно вкладывать средства в недвижимость.

Скорпион

День обещать хорошие заработки. Но надеяться на получение всей суммы не стоит. Не вкладывайте свои деньги в чужие финансовые проекты. Избегайте рискованных шагов.

Стрелец

Ожидается приход денег. Задержитесь на работе. В вечернее время будет больше шансов хорошо заработать. Пользуйтесь советами специалистов по финансовым вопросам.

Козерог

Подвергаться печальному настроению не стоит. Даже если возникли недоразумения между вами и любимыми. Не теряйте вдохновения.

Водолей

Неблагоприятное время для начала финансового сотрудничества. Новые партнеры могут оказаться мошенниками. Не выставляйте на продажу свои вещи. Они пойдут за бесценок.

Рыбы

Заметных доходов не предвидится. Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не удастся. Но к вечеру кошелек снова наполнится. Помогите нуждающимся.

22 августа Украина окажется в зоне ветров. Синоптики объявили штормовое предупреждение и посоветовали, как вести себя во время непогоды.