Гороскоп на 21-22 декабря: как вернуть в свою жизнь праздничное настроение

Солнце переходит к знаку Козерога. Фото: astrozodiac.net

В выходные 21 и 22 декабря люди будут полны сил и энергии. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Солнце переходит к знаку Козерога, - говорит астролог. - Занимайтесь спортом. Выбирайте другие формы активного отдыха. Чувствительные натуры должны помнить о возможном обострении страхов. Не смотрите фильмов ужасов перед сном. Лучше посидите вечером в уютной комнате с чашкой горячего чая. Праздничного настроения не будет. Чтобы вернуть его в свою жизнь, купите елку, украсьте дом, посмотрите рождественские фильм. Больным гипертонией следует контролировать давление. Возможны резкие колебания его показателей. Окружающие чаще будут жаловаться на головную боль и усиление кровотечения".

Овен

Не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Часть заработанного сэкономьте. Вам с партнерами захочется провести выходные по-разному. Или уступите им, или действуйте каждый по своему усмотрению.

Телец

Продолжается сложный финансовый период. Дополнительных доходов не предвидится. Статья повседневных расходов растет. Отдыхайте дома. Одиноких друзья будут пытаться познакомить с новыми партнерами.

Близнецы

В вашу жизнь может вернуться прежняя любовь. Проведите эти дни вместе. Попробуйте определиться со своими чувствами. Вторая попытка может быть удачной.

Рак

Тратить выходные на заработки не придется. На все необходимое денег хватает. Покупайте бытовую технику.

Лев

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Не одалживайте знакомым свои вещи. Сложно будет вернуть их обратно. Не обещайте встречи нескольким партнерам одновременно. Выходные будут испорчены.

Дева

Не выставляйте в продажу свои вещи. Выгодных финансовых предложений не будет. Не стоит в эти выходные заниматься обновлением своего гардероба. Для этого лучше подойдут будни.

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Весы

Избегайте участия в азартных играх. Ваши деньги останутся в чужих карманах. Время начинать ремонт. Он не затянется надолго. Средства на него будут поступать вовремя. Ревность может усложнять диалог с партнерами.

Скорпион

Сосредоточьтесь на домашних заботах. Помогите родным в домашних делах. Вечером пообщайтесь со старшими членами семьи.

Стрелец

В вашем кармане ограничена сумма денег. Это усложнит реализацию ваших планов. Поищите дополнительные средства экономии. Куплена офисная техника не будет работать.

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Козерог

Бросать отношения на произвол судьбы опасно. Поддерживайте дружелюбное общение с дорогими людьми. Цените тех, кто рядом при любых обстоятельствах.

Водолей

Время от времени могут вспыхивать острые споры. Договориться с окружающими будет непросто. Не поддерживает конфликтных разговоров.

Рыбы

Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу. Не покупайте драгоценности.

31 декабря одевайтесь в черное, красное и белое. Эти цвета в новогоднюю ночь принесут успех, счастье и улучшат самочувствие.