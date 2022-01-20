Гороскоп на 21 января: астролог назвала 4 знака зодиака, которые не будут знать проблем с деньгами

Выходите из дома по делам заранее. Пробки на дорогах будут провоцировать опоздание. Фото: pixabay.com

21 января выбраться из затруднения не удастся. Поступление заработка задержится еще на время. Проживите этот день за сэкономленные ранее деньги. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день приготовил много неприятных сюрпризов, – говорит астролог. – Выявятся все слабые места в созданных проектах. Будут разрушаться аварийно опасные сооружения. Люди будут часто ошибаться в расчетах. Выходите из дома по делам заранее. Пробки на дорогах будут провоцировать опоздание. Неудачное время для проведения творческих вечеров и семинаров. Весы, Скорпионы, Козероги и Рыбы не будут знать проблем с деньгами".

Овен

Вы можете стать причиной ссоры в семье хороших знакомых. Это случится как-нибудь неожиданно. Следите за своими словами и поступками. Берегите давнюю дружбу.

Телец

Неожиданно для себя вы откроете в своих партнерах новые черты. Радикально изменять отношение к ним глупо. Все мы не святые.

Близнецы

Перековать характер любимых на свой манер вам не удастся. Вы встретите активное сопротивление с их стороны. Ищите понимание.

Рак

Не будет хватать средств для уверенной борьбы с конкурентами. Ожидается материальный ущерб. Подумайте над стратегией выхода из затруднения.

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Лев

Не будьте слишком самоуверенны. Цените существующие отношения. Об их потере будете сожалеть.

Дева

Ждите гостей после обеда. Принесенные ими новости поразят вас. На время забудете о проблемах.

Весы

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Купите хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство приусадебного участка.

Скорпион

Берегитесь фанатично преданных вам людей. Они могут не оставить вам время для собственных дел.

Стрелец

Надежды на приход большой суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложные экономические комбинации. Купите велосипеды и спорттовары.

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Козерог

Переезжать жить к любимым не следует. Вскоре после переезда отношения между вами станут прохладными.

Водолей

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в финансовой поддержке. Иначе не избежать убытков.

Рыбы

Вы будете говорить с любимыми на разных языках. Будет назревать конфликт. Для того, чтобы найти общий язык, вам понадобится хороший посредник.

Астролог дала советы, как прожить эту неделю легко и успешно.