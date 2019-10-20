Гороскоп на 21 октября: на кого ждут богатство и слава

Люди будут действовать инстинктивно, не задумываясь о последствиях своих поступков. Фото: astrozodiac.net

21 октября старайтесь не быть слишком придирчивыми. Воздержитесь от замечаний в адрес друзей или коллег. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утром этого дня есть опасность разрушить отношения или собственноручно навредить своим делам, - говорит астролог. - Люди будут действовать инстинктивно, не задумываясь о последствиях своих поступков. Отложите проведение выставок, презентаций и творческих вечеров. Вряд ли они пройдут удачно. Природное любопытство может отвлекать людей от серьезных дел. Будут привлекать внимание яркие мелочи. Богатство и слава ждут Тельцов и Весов".

Овен

Не берите взяток. Не вступайте в конфликт с законом. Лучше меньше заработать в этот день, но чувствовать себя безопасно.

Телец

Денег не будет. Но не время покупать одежду, украшения и галантерею. Порадуйте себя вкусненьким.

Близнецы

Неудачный день. Сведите расходы к минимуму. Не используйте кредитные карточки. Не допускайте задолженности.

Рак

Носите в кошельке небольшую сумму. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги. Тогда ваш денежный резерв может быть пополнен.

Лев

Деньги не будут держаться в кармане. Рассчитывать на хороший заработок не следует.

Дева

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставляйте материальную помощь пожилым людям.

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Весы

Ситуация будет складываться в вашу пользу. Ожидается хорошая прибыль. Избегайте финансовых спекуляций. Не подвергайте свой кошелек опасности.

Скорпион

Купленные обновки не будут носиться долго. Поставленная сантехника быстро выйдет из строя. Воздержитесь от лишних расходов.

Стрелец

Проведите ревизию своих активов. Вы можете заметить недостачу. Некоторая сумма денег пойдет на ее покрытие. Не создавайте задолженностей.

Козерог

Тяжелый день для вашего бюджета. Непродуманные финансовые операции приведут к большим убыткам. Берегите свое имущество от повреждения.

Водолей

Заключать деловые соглашения не следует. Ваши партнеры не смогут их соблюдать. Оформление наследства и завещания отложите.

Рыбы

С приобретением земельных участков стоит подождать. Сделайте это на следующей неделе. Не следует начинать ремонт и покупать авто.

Неделя с 21 по 27 октября потребует особого подхода к делу. Думайте о последствиях своих поступков. Стало известно, какие знаки встретят свою судьбу.