Гороскоп на 21 октября: астролог удивила финансовым прогнозом

В этот день нельзя тратить большую сумму средств. Это будут необдуманные капиталовложения. Фото: pixabay.com

21 октября мало что удастся сделать без лишних хлопот. По возможности отложите путешествия и служебные поездки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В обеденный час будьте готовы к неприятным неожиданностям, - говорит астролог. - В дороге вас ждут задержки. Выходите из дома по делам заранее. Могут возникать проблемы с транспортом. Вечер посвятите общению с друзьями и единомышленниками. Вы получите удовольствие от приятной беседы. Не спешите после занятий или работы по домам. В этот день нельзя тратить большую сумму средств. Это будут необдуманные капиталовложения. Отложите покупку дачи или квартиры. Не стоит пользоваться услугами обменников. Деньги будут идти к кошелькам Львов, Дев и Стрельцов".

Овен

Удача не будет сопровождать вас в финансовых делах. Поэтому не следует участвовать в рискованных проектах. Уменьшайте количество расходов.

Телец

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующего поступления финансов. Не планируйте на это время проведения выставок и презентаций.

Близнецы

Не берите на себя спонсорских обещаний. Ваш бюджет не позволит планировать дополнительные расходы. Отложите приобретение компьютерной техники.

Рак

Еще пару дней до получения основного заработка придется подождать. Хозяйничайте экономно. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Лев

Покупать мебель или другие предметы интерьера не время. Их качество не будет удовлетворять вашим требованиям. Не стоит также выставлять в продажу свои вещи.

Дева

Пусть дела идут в обычном русле. Не вкладывают деньги в чужой бизнес. Эти дела будут убыточными. Арендованное в этот день помещения не окупит своей стоимости.

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Весы

Кошелек заметно опустеет. Прибыли не оправдают ваших надежд. Не допускайте роста задолженности. Хорошо взвешивайте свои финансовые шаги.

Скорпион

Незавершенные когда-то дела придется приводить в порядок. Это приведет к лишним затратам. Поэтому приобретение новых вещей следует отложить.

Стрелец

Не берите на себя ответственность за коллективные деньги. В случае нехватки определенной суммы вам придется расплачиваться из собственного кармана.

Козерог

Пригодятся когда-то сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период малых доходов. Покупайте книги.

Водолей

Уровень доходов резко снижается. Отложите решение имущественных вопросов до конца недели. Проведите ревизию своей бухгалтерии.

Рыбы

Ожидается средний уровень прибыли. Вкладывать деньги в переоснащение компьютеров не следует. Новые программы могут остановить работу машин.

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