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четверг, 21 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 21 ноября: кому улыбнется удача

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Гороскоп на 21 ноября: кому улыбнется удача
Хорошо распланируйте первую половину дня. Развивайте свои способности. Фото: pogliad.ua

21 ноября просыпайтесь как можно раньше. К обеду дела будут идти как по маслу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начнется этот день удивительно легко. Не ленитесь, - говорит астролог. - Хорошо распланируйте первую половину дня. Развивайте свои способности. Не занимайтесь все время решением проблем окружающих. Немного здорового эгоизма не помешает. Удача улыбнется настойчивым и трудолюбивым. Будет везти смелым исследователям. Увеличивается отток средств. В материальной поддержки будут нуждаться ваши родные. От расходов на некоторые свои потребности придется отказаться".

Овен

Чаще улыбайтесь. В вашей семье будут царить мир и согласие. В этот день особенно порадуют дети. Поддержите их.

Телец

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов.

Близнецы

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Даже если в ближайшее время заметной выручки не предусматриваеться. Не давайте любимым поводов для ревности.

Рак

Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

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Лев

Финансовый кризис все заметнее отражаться на вашем кошельке. Разделите поровну с другими членами семьи бремя повседневных расходов. Попытка найти пару через службу знакомств не будет удачной.

Дева

Будете душой любой компании. Не ограничивайте свою жизнь бытовыми хлопотами. Обязательно сходите в гости к старым приятелям.

Весы

Не пора расслабляться. Удержаться на плаву поможет упорный труд. Приложите усилия для сохранения высокого заработка.

Скорпион

Дела будут хорошо продвигаться. Согласно улучшится материальное обеспечение. Побалуйте себя приобретением изысканной мелочи.

Стрелец

Ваше руководство сейчас не в состоянии выполнить свои обещания. Поступление денег задержится. Придется экономить. Вовремя платите коммунальные счета.

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Козерог

Проснитесь раньше обычного времени, чтобы иметь возможность подарить любимым свое внимание и любовь. Это наиболее романтичное утро недели.

Водолей

Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможные прибыли в виде подарков. Должники вернут вам деньги.

Рыбы

Избегайте неприятных разговоров с родственниками своих партнеров. Они могут испортить ваш вечер. Позвольте любимым разобраться с этой проблемой.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
ноября

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