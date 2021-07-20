Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной

Мысли о будущей судьбе ваших отношений с любимыми будут вызывать тревожные ощущения. Фото: pixabay.com

21 июля не относитесь серьезно к обещаниям окружающих. Иначе вы снова познаете разочарование. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день несбывшихся мечтаний, - говорит астролог. - Большинство надежд окажутся напрасными. Принесет разочарование и новая влюбленность. Не давайте воли своему желанию поспорить. Истина таким образом не родится. Настроение будет испорчено. Мысли о будущей судьбе ваших отношений с любимыми будут вызывать тревожные ощущения. Не скрывайте своего беспокойства. Поговорите об этом откровенно один на один. Хотите сделать эту пятницу успешной? Беритесь за работу в команде. Только бок о бок с надежными коллегами сумеете заработать больше денег и достичь желаемого результата".

Овен

Малопродуктивный день. Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться.

Телец

Не выставляет собственную недвижимость на продажу. Дождитесь периода стабилизации цен. Сдавать свой автомобиль в ремонт не следует. Качество работы мастеров вас не удовлетворит.

Близнецы

Добиваться повышения заработка не время. Заботьтесь, чтобы не потерять то, что имеете. Руководство не будет иметь настроения идти навстречу просьбам подчиненных. Избегайте штрафных санкций.

Рак

Оформлять документы на регистрацию предпринимательской деятельности не следует. Это дело не будет прибыльным. Не изменяйте основного направления работы.

Лев

Состояние дел будет постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет не сложно.

Дева

Почтовые переводы денег задержатся. Рассчитывать на них не стоит. Отложите поиски помещения для нового офиса. Оно будет стоить неоправданно дорого.

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Весы

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Не жалейте средств на поддержание здоровья детей.

Скорпион

Большой прибыли не ожидается. Однако не следует жалеть денег на помощь ближним. Отзовитесь по просьбе знакомых о материальной поддержке в беде.

Стрелец

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти на деньги. Может случиться даже ценная находка. Не жалейте средств на благотворительные дела.

Козерог

Перспективных деловых предложений не стоит ждать. Не спешите соглашаться на сотрудничество с новыми партнерами. Вы попадете в финансовую кабалу.

Водолей

Не стоит спорить с руководством. От этого может пострадать ваш кошелек. Денег на карманные расходы будет мало.

Рыбы

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Прогноз астролога на эту неделю впечатляет. Узнайте первыми, чем удивит вторая половина июля.