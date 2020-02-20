Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих

Деньги будут поступать из разных источников. Мысли о личном счастье могут навевать грустное настроение. Фото: astrozodiac.net

21 февраля не стоит идти к стоматологу. Поставленные пломбы, коронки и мосты не будут служить долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проверяйте надежность созданных конструкций, - говорит астролог. - В этот день повышается риск их разрушения. Хорошо удастся поиск ошибок. Будут находиться причины повреждения механизмов. Но указывать на недочеты в работе окружающих не следует. Они будут резко реагировать на подобные замечания. Финансовый прогноз на пятницу порадует многих. Деньги будут поступать из разных источников. Мысли о личном счастье могут навевать грустное настроение. Не переживайте. Вам не дадут долго грустить в одиночестве".

Овен

Дефицита средств не будет. Осуществить необходимые покупки лучше на следующий день. Отложите до понедельника рассмотрение новых финансовых проектов.

Телец

Вы можете иметь убытки из-за непродуманных действий партнеров. Обходите аварийные ситуации. Ремонт авто заметно отразится на вашем бюджете.

Близнецы

Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму. Увеличится отток денег. Следует позаботиться об их пополнения.

Рак

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Лев

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Со временем все образуется.

Дева

Заработок получится небольшой. Это пора приятных расходов. Покупайте подарки любимым. Побалуйте и себя обновкой.

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Весы

Поступит только часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить поздно вечером.

Скорпион

Ожидается увеличение уровня заработка. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Не допускайте финансового риска.

Стрелец

Будет ощущаться нехватка средств. Назрела необходимость в приобретении крупных вещей для дома. Вам удастся найти необходимое. Но денег едва хватает на эту покупку.

Козерог

Совершите важнейшие денежные операции после захода солнца. В течение дня лучше заняться планированием своего бюджета на весну.

Водолей

Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны близких людей. Собственных денег будет недостаточно для осуществления необходимых расчетов.

Рыбы

Деньги будут идти в ваши руки. Дела будут продвигаться лучше. Следите за качеством купленных товаров. Они могут иметь некоторые недостатки.

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