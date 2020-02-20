Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3546
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1476
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1494
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4455
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 837
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1665
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1197
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5724
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2529
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
12
7
6
3
6
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
&quot;Россия начала войну здесь&quot; - в центре столицы повесили баннер
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
&quot;Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда&quot; - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
"Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда" - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
Видео
Все видео
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства
Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства
Львовяне готовы жечь шины, лишь бы не допустить в госпиталь эвакуированных из Китая
Львовяне готовы жечь шины, лишь бы не допустить в госпиталь эвакуированных из Китая
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
В центре Львова публично показали порнофильм
В центре Львова публично показали порнофильм
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1494
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1017
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1053
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1035
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2655
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 февраля 2020
Просмотров: 180
Зелені помідори
Є у мене в пам'яті одне місце, де час не зупинився, як на картинці, а тільки уповільнився й жде мене. І я можу там опинитися будь-коли, щоб знов ...
пятница, 21 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих

  Комментировать
Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих
Деньги будут поступать из разных источников. Мысли о личном счастье могут навевать грустное настроение. Фото: astrozodiac.net

21 февраля не стоит идти к стоматологу. Поставленные пломбы, коронки и мосты не будут служить долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проверяйте надежность созданных конструкций, - говорит астролог. - В этот день повышается риск их разрушения. Хорошо удастся поиск ошибок. Будут находиться причины повреждения механизмов. Но указывать на недочеты в работе окружающих не следует. Они будут резко реагировать на подобные замечания. Финансовый прогноз на пятницу порадует многих. Деньги будут поступать из разных источников. Мысли о личном счастье могут навевать грустное настроение. Не переживайте. Вам не дадут долго грустить в одиночестве".

Овен

Дефицита средств не будет. Осуществить необходимые покупки лучше на следующий день. Отложите до понедельника рассмотрение новых финансовых проектов.

Телец

Вы можете иметь убытки из-за непродуманных действий партнеров. Обходите аварийные ситуации. Ремонт авто заметно отразится на вашем бюджете.

Близнецы

Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму. Увеличится отток денег. Следует позаботиться об их пополнения.

Рак

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Лев

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Со временем все образуется.

Дева

Заработок получится небольшой. Это пора приятных расходов. Покупайте подарки любимым. Побалуйте и себя обновкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах

Весы

Поступит только часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить поздно вечером.

Скорпион

Ожидается увеличение уровня заработка. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Не допускайте финансового риска.

Стрелец

Будет ощущаться нехватка средств. Назрела необходимость в приобретении крупных вещей для дома. Вам удастся найти необходимое. Но денег едва хватает на эту покупку.

Козерог

Совершите важнейшие денежные операции после захода солнца. В течение дня лучше заняться планированием своего бюджета на весну.

Водолей

Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны близких людей. Собственных денег будет недостаточно для осуществления необходимых расчетов.

Рыбы

Деньги будут идти в ваши руки. Дела будут продвигаться лучше. Следите за качеством купленных товаров. Они могут иметь некоторые недостатки.

Астролог сделала прогноз на 20.02.2020 и рассказала, чем шокирует день с 4 "двойками" и "нулями".

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Помагает думать - сегодня Международный день родного языка

Самое читаемое
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 92975
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 45630
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 31648
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 19791
&quot;Власть не сдержала своего обещания&quot; - эксперт о &quot;евробляхах&quot;
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
 Просмотров: 18414
Общество
Помагает думать - сегодня Международный день родного языка
Помагает думать - сегодня Международный день родного языка
 Просмотров: 45
В Украине резко ухудшится погода
В Украине резко ухудшится погода Просмотров: 1152
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до восьми лет тюрьмы
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до восьми лет тюрьмы 1 Просмотров: 1305
Гончарук объяснил, почему скрывалось место карантина для эвакуированных из Китая
Гончарук объяснил, почему скрывалось место карантина для эвакуированных из Китая 1 Просмотров: 666
Ожидаем возвращения 200 украинцев домой в результате обмена с РФ - Пристайко
Ожидаем возвращения 200 украинцев домой в результате обмена с РФ - Пристайко Просмотров: 117
Больше всего комментируют
13
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
9
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
3
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
3
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
3
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Голосов: 49057
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua