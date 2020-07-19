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Гороскоп на 20-26 июля: когда отступят неприятности и жизнь изменится к лучшему

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Гороскоп на 20-26 июля: когда отступят неприятности и жизнь изменится к лучшему
Больше времени проводите в хорошем окружении и за приятным занятием. Фото: pixabay.com

В течение недели с 20 по 26 июля трудно будет о чем-то договориться. Будет преследовать чувство безысходности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В склонных к депрессии будут приступы паники, - говорит астролог. - Понедельник станет эмоционально и финансово сложным. Это последний день Гекаты или черного месяца. Будет преследовать ощущение сожаления, одиночества и безысходности. Но все это скоро пройдет. Больше времени проводите в хорошем окружении и за приятным занятием. Неприятности отступят во вторник, первый день лунного цикла. Жизнь изменится к лучшему. Это прекрасное время для планирования будущего. Люди будут чувствовать себя сильнее, способными реагировать на внешние вызовы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будьте внимательны и осторожны в ведении финансовых дел. Пан или пропал. Ответственно относитесь к договоренностям с партнерами. Не лишайте себя финансовых покровителей. Задумаетесь о пополнении в семье.

Телец (21 апреля - 20 мая)

На работе предложат неудобные условия сотрудничества. Будет не хватать помощников и советников. Не зацикливайтесь на одном деле. Чем больше направлений будете контролировать, тем больше шансов, что останетесь на плаву, несмотря на кризис.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Самым сложным днем будет воскресенье. Обостряются семейные и материальные проблемы. Много времени потратите, чтобы уладить конфликт поколений. Более эффективно дела пойдут в среду.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вас сопровождает оптимистический настрой. Будете полны энергии и вдохновения. Но в понедельник можете делать выводы из непроверенных фактов. Чтобы избежать убытков, уменьшайте расходы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Решения, которые примете в начале недели, принесут достаточно неприятностей. Не позволяйте никому себя подгонять. Со среды, когда Солнце переходит к знаку Льва, вы имеете шанс реализовать себя сполна.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неделя будет утомлять своим разнообразием и непостоянством. Не противтеся изменениям, которые она предлагает. Попробуйте к ним привыкнуть. Они кардинальные и надолго. Воздержитесь от соблазна заработать как можно больше. Вас втянут в неприятности те, кто будет обещать золотые горы.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете действовать резко и нагло. Но именно таким образом удастся достичь большего. Несколько агрессивная тактика ведения дел не понравится партнерам по бизнесу и постоянным клиентам. Не делайте вреда собственной репутации.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это неделя успеха. Даже сомнительные дела будут решатся в вашу пользу. Прилагайте усилий, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице. Не допускайте ссор с самыми дорогими. Причин для конфликта не будет. Вовремя извинитесь и создайте положительную атмосферу в доме.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Удачное время для начала обучения и тренировки. Посетите бассейн или фитнес-студию. Легко пойдет изучения иностранных языков. Вы понравитесь многим. Только вам сейчас будет не до романтических приключений.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы верны собственным убеждениям. Не захотите повиноваться чужой воле и угождать тем, кто сильнее. Такая позиция поможет легко выйти из положения и обойти проблемы, которые нависают над другими.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Двигайтесь медленно и все будет получаться так, как надо. Поспешишь - людей насмешишь. Не покупайте товары в кредит. Оплатить их до конца года не удастся. А длительных долговых обязательств вам сейчас точно не надо. Проведайте старых друзей.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Жизнь радует стабильностью. Даже ложь и подлость, которые на этой неделе будут случаться на вашем пути, будут ожидаемы. Вы интуитивно начнете действовать в правильном направлении. Прибыльной будет среда. Не давайте окружающим повода для сплетен.

В выходные не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми.

Автор: Gazeta.ua
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19
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