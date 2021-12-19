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воскресенье, 19 декабря 2021 20:00

Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост

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Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
В выходные хорошо отдохните и спланируйте следующий год. Фото: pixabay.com

Неделя с 20 по 26 декабря – самая плодотворная в этом месяце. Вещие сны подскажут, куда двигаться дальше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вы видите людей насквозь, поэтому будете обходить лжецов, - говорит астролог. – Здоровая конкуренция подтолкнет к победам. Денег станет больше в четверг. Не стоит окрашивать волосы и наращивать ресницы. Навредите внешности. На новогоднем корпоративе не злоупотребляйте спиртным. Продемонстрируете себя не с лучшей стороны. В выходные хорошо отдохните и спланируйте следующий год. Звезды предвещают богатство Ракам, Львам и Скорпионам. Карьерный рост ждет Козерогов и Стрельцов".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Беготни будет много, а результат - нулевой. Не хватает опыта, чтобы рвануть вперед. Не предлагайте руку и сердце, если не готовы к семейной жизни. Не игнорируйте боль в пояснице. Посетите невропатолога.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Коллеги заставят работать за двоих, потому что будут уходить в отпуска. Если в делах застой, подумайте, чего не хватает. Следует записаться на курсы повышать квалификацию. Ощутите жажду знаний.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Следите за имуществом. Не стоит доверять кому-то ключи от авто или квартиры, потому что нанесут ущерб. Вашими способностями будет восхищаться руководство. Не стесняйтесь просить о повышении заработков.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вас ждет вдохновение и удача. Повезет, если много-чего сделаете до утра среды. Дальше дела будут идти труднее, но трудолюбивым это не помешает. Карьерный рост не заставит себя ждать.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Заработки растут. Поступят выгодные предложения на работе. Удастся дешевле приобрести недвижимость, к которой давно присматриваетесь. Возлюбленные и дети вдохновляют. Побалуйте их подарками.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На все хватит сил и вдохновения. Беритесь за дела утром в понедельник и задерживайтесь в офисе допоздна. Эта неделя даст шанс заявить о себе и обеспечит успех на следующий год. Свадьбу лучше отложить до 2022 года. Примите приглашение на помолвку или крестины. Гормоны употребляйте под наблюдением врача.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Поиски дополнительных источников заработка не дадут результата. Выигрывает тот, кто будет экономить. Вместо пышного застолья в ресторане встретьте новый год в семейном кругу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы динамичны и целеустремлены. Постараетесь повсюду успеть, но вряд ли останетесь довольны. Трудно будет удержаться на плаву. Порадуйтесь за успехи любимых, ободряйте детей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Неделя требует ума, энергичности и оптимизма. Выигрывает тот, кто не боится помех и готов двигаться вперед. Продумайте, чего хотите, и настойчиво шагайте к цели.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Приберегите эмоции к концу года, потому что сейчас навредят. Купите новогодние костюмы для всей семьи. 31 декабря устройте семейный карнавал. Ложитесь спать до полуночи – забудете об усталости и головных болях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Начатые в это время проекты будут убыточны. Не следует менять работу. Лучше приступите к изучению иностранного языка. Это позволит улучшить материальное положение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Бесполезно пытаетесь стать первым. Тот, кто будет гнаться за победой, многое потеряет. Из-за неудач будете ссориться с любимыми. Свидание вслепую разочарует.

Астролог посоветовала, как встречать Новый 2022 год.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
19
декабря

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