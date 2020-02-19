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четверг, 20 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 20.02.2020: чем шокирует день с 4 "двойками" и "нулями"

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Гороскоп на 20.02.2020: чем шокирует день с 4 &quot;двойками&quot; и &quot;нулями&quot;
Звезды будут способствовать настойчивым и талантливым. Фото: astrozodiac.net

20 февраля в голову будут приходить гениальные идеи. Прислушайтесь к собственным желаниям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Оригинальные творческие решения не останутся без внимания, - говорит астролог. - День с 4 "двойками" и "нулями" будет богатым на приятные неожиданности и предложения. А также шокирует неожиданным поворотом событий. Присматривайтесь к людям, которые вас окружают. Не спешить с реализацией своих планов. Пусть они пройдут проверку временем. Наиболее амбициозные лица попытаются достичь новых высот в карьере. Звезды будут способствовать настойчивым и талантливым".

Овен

Не занимайтесь вопросами раздела имущества. Знакомство через брачное агентство разочарует. Не позволяйте посторонним людям вмешиваться в ваши личные дела.

Телец

Самое время избавиться от обременительных отношений. Не сомневайтесь. Освободите в сердце место для настоящего чувства.

Близнецы

Утром в ваших руках будет ограничена сумма денег. И в течение дня ожидается ряд значительных поступлений. Партнеры будут нуждаться в моральной поддержке. Не оставляйте их наедине.

Рак

Напряженный день. Вы можете неоднократно ставать свидетелем проявления человеческой агрессивности. Контролируйте свои эмоции. Руководствуйтесь разумом, а не инстинктом.

Лев

Не открывайте новые предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами. Старайтесь ничем не обидеть своих любимых. Они будут очень уязвимыми.

Дева

Слишком много хлопот принесет этот день. Родные могут видеть друг друга только поздно вечером. Улыбайтесь во время встречи.

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Весы

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Сократите расходы. Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Сумейте успокоить бурлящие вокруг страсти.

Скорпион

Не верьте обещаниям. Обстоятельства помешают вашим партнерам сдержать свое слово. Вечером дайте милым возможность побыть в одиночестве.

Стрелец

Могут беспокоить неопределенность в личных отношениях. Сложится напряженная атмосфера в доме. Это надо просто пережить.

Козерог

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дети заставят волноваться. Не оставляйте их без присмотра. Посвятите больше времени общению с ними.

Водолей

Навалится куча проблем. Вряд ли вы сможете адекватно реагировать на действия окружающих. Не вмешивайтесь в уличные споры.

Рыбы

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

Предпоследняя неделя зимы готовит немало сюрпризов. С 17 по 23 февраля бесполезно рассчитывать на свою память. Вы будете забывать самое важное. Придется погружаться в прошлое.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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