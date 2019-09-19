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пятница, 20 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 20 сентября: стало известно, чья жизнь изменится к лучшему

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Гороскоп на 20 сентября: стало известно, чья жизнь изменится к лучшему
Важнейшие встречи планируйте на вторую половину дня. Фото: astrozodiac.net

20 сентября - день творческих личностей. Особую силу будет иметь художественное слово. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь убеждать оппонентов, а не ссориться с ними, - говорит Максимова. - Воспринимайте окружающих как своих учителей. Проведите этот день максимально спокойно и размеренно. Спланируйте свою деятельность на месяц вперед. Не провоцируйте драк. Вечером повышается аварийность на дорогах. Уставшие люди не будут сдерживать эмоций. Конфликта трудно будет избежать. Важнейшие встречи планируйте на вторую половину дня".

По словам астролога, ничего не будет случайным. Появление нового человека в вашем окружении изменит жизнь к лучшему.

"Особого успеха достигнут Близнецы, Весы, Скорпионы и Водолеи. Лучшего времени ждать не надо. Не противтеся изменениям. Все будет к лучшему", - говорит астролог.

Овен

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вовремя оплачивайте счета. Судьба может пошутить с вами. Случится личное событие, от которого вы зарекались. Отнеситесь к этому философски.

Телец

Останетесь один на один со своими проблемами. Помощи от окружающих ожидать не надо. Поздно вечером не следует осуществлять крупных покупок. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Могут возникать спазматические боли внизу живота. Имейте под рукой обезболивающее.

Близнецы

Вернут прежний долг. Думать о расширении бизнеса пока не время. Заботьтесь о стабильности основного источника заработка. Держитесь подальше от любовных интриг.

Рак

Высока вероятность ошибок в расчетах. Будьте внимательны. Уровень доходов резко уменьшится. Ограничьтесь приобретением повседневных товаров.

Лев

Отложите значительные финансовые операции до следующей недели. Не рискуйте своими деньгами. Не вносите задаток за дом или авто. Не лучшее время для флирта. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посетите старых знакомых.

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Дева

Существенно влиять на ход финансовых дел вы не сможете. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя реагируйте на них. Потерянные в этот день вещи вряд ли вернутся.

Весы

Задержитесь на работе. Прибыльными будут последние часы рабочего дня. Вечером больше внимания уделите детям. Умейте выслушать ближнего. Не говорите все время сами.

Скорпион

Плановая экономика будет процветать. Но заработанные деньги попадут в ваши руки чуть позже. Поэтому на крупные покупки средств не хватит. Наберитесь терпения. Партнеры будут чрезмерно возбуждены и уязвимы.

Стрелец

В течение дня ваши финансовые планы могут измениться. Результаты труда порадуют. Не пропустите возможность заработать дополнительную копейку. Поддерживайте активную переписку с милыми. Звоните. Им крайне необходимо чувствовать вашу поддержку.

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Козерог

Не прилагайте усилия для улучшения своего материального положения. Сейчас доходы будут оставаться низкими. Вскоре ситуация изменится. Забудьте старые обиды. Не идите на конфликт. Лучшим выходом будет чистосердечное извинения с обеих сторон.

Водолей

Дефицит вашего бюджета будет уменьшаться. Появятся новые перспективные проекты. Рассматривайте их. Не спешите с принятием решения.

Рыбы

Денежный поток будет постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы. Но для этого придется немало потрудиться.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на этой неделе погода будет переменчивой. Она рассказала, где ждать дождя и когда наступит бабье лето.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
20
сентября

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